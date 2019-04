Aproveitar o Alentejo

Para aproveitar as férias da Páscoa, apresentamos-lhe os roteiros ideais para (re)descobrir o Alentejo, de banhos romanos a visitas a cromeleques. E ainda: as pessoas que vão viver para talhos, lojas ou cafés – depois de remodelados, claro

Durante seis dias, os jornalistas Catarina Moura, Clara Silva, Marisa Cardoso e Tiago Pais fizeram mais de 2 mil quilómetros e visitaram 26 povoações do Alentejo, para traçarem os roteiros ideais que estão no tema de capa desta semana. Há sugestões de passeios, de onde dormir e onde comer e também o que fazer: ver estrelas, recriar os banhos romanos ou aprender a fazer uma viola campaniça.



Quando chegou a Castelo de Vide, Catarina Moura foi aos bolos Belmira e a dona Belmira, de 86 anos, estava a fazer biscoitos de azeite. Como eram quase 19 horas e a filha não aparecia para ajudar a terminar o tabuleiro da massa, ela ofereceu-se. Apesar da boa vontade, dali a pouco a dona Belmira exclamou: "Deixe estar, não faça mais. É que se os bolos não ficarem bem não os posso vender."



Já Clara Silva, em Vendas Novas foi para a cozinha do café Boavista aprender a bater bifanas. E em Évora Monte, na guesthouse The Place, descobriu que o sul-africano Mitch, o proprietário, dorme com as gravuras de Nelson Mandela debaixo do colchão, com medo que lhas roubem.



Medo no Brasil

A primeira vez que o Escritório do Crime apareceu associado à morte da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco foi num artigo do jornal O Globo, de agosto de 2018, mas o texto não vinha assinado. A jornalista da SÁBADO, Sara Capelo, foi investigar e percebeu que "foi por medo", conforme lhe explicou o jornalista de investigação Allan de Abreu, que escreve na revista Piauí. Conseguiu o telefone de um dos jornalistas que redigiu esse texto, mas vinha acompanhado de um aviso: "Como a filha dele foi alvo de um ataque à imprensa, é possível que ele peça provas de sua identidade... Não leve a mal." Na verdade, nem pediu provas: simplesmente não lhe respondeu.



Dormir no antigo talho

Imobiliárias, investidores, proprietários e arquitetos são categóricos: a reconversão de lojas em habitações está a dar os primeiros passos, mas promete tornar-se uma tendência nos grandes centros urbanos. Permite rentabilizar espaços comerciais devolutos e dá resposta a jovens inquilinos, praticando preços mais competitivos face ao pico no mercado de arrendamento. A jornalista Raquel Lito viu projetos de arquitetura previstos para a Margem Sul e para o Porto; e visitou antigas lojas transformadas em T0 e T2, em várias freguesias de Lisboa, do Lumiar à Penha de França. Nesta zona, há uma esquina paradigmática: onde antes havia duas lojas contíguas (uma era o Talho do Rui, a outra vendia quinquilharias) há agora duas casas arrendadas. "Gosto daqui, porque é tudo novo. Isso também é um atrativo. Vi apartamentos pelo mesmo valor mais antigos e estragados", explica Fernanda Petter, arrendatária do antigo talho.