Aos16EuVoto

Se já ouviste falar no PAN, sabes que somos um partido não convencional e que procura fazer uma política diferente: integradora, abrangente, respeitadora e próxima das pessoas, mas também do ambiente e de todos os animais que connosco partilham o Planeta.

Pois bem. Hoje, o nosso partido entregou na Assembleia da República uma iniciativa legislativa para alargar o direito de voto aos 16 anos, sem dúvida um dos caminhos possíveis e necessários para estimular o aumento da participação cívica.

E faz todo o sentido. Se virmos bem, o Estado reconhece-te a maturidade para tomar decisões importantes em matérias sensíveis, mas não te permite participar nos actos eleitorais. Uma pessoa com 16 ou 17 anos é imputável criminalmente, pode casar, perfilhar ou trabalhar, ser sujeita ao pagamento de impostos, mas não pode votar, o que significa que não pode ter uma voz activa na comunidade e na definição das políticas que vão influenciar o seu futuro. Quer dizer: contribuis, atribuem-te responsabilidades, mas no momento de votar é-te retirada a voz. Não faz sentido.

O Conselho da Europa, o Parlamento Europeu e o European Youth Forum defendem o direito ao voto aos 16 anos e vários países europeus já adoptaram esta medida. A capacidade eleitoral activa aos 16 anos, numa era onde os jovens se tornam mais maduros, conscientes e capacitados cada vez mais cedo, vem-se tendencialmente disseminando pelo mundo ocidental. Então porque é que em Portugal se mantém tudo na mesma?

Quanto mais os jovens esperam para participar na vida política, menos se envolvem na vida adulta. O alargamento da faixa etária aos 16-17 anos combate a abstenção: cria hábito e fomenta o interesse e a participação no processo eleitoral e democrático. Por exemplo, na Áustria verifica-se uma menor abstenção na faixa etária dos 16-17 do que no grupo dos 18-20. Votar é um hábito, pelo que descer o voto para os 16 anos faz com que os jovens sejam convidados mais cedo a comprometer-se com o exercício de voto numa idade em que podem ser mais sensíveis aos argumentos de participação cívica.

No passado dia 15 de Março, o PAN esteve ao lado dos milhares de estudantes que marcharam por todo o país na Greve Climática Estudantil, reivindicando políticas de defesa do clima e de mitigação das Alterações Climáticas, tal como fez a (tão) jovem Greta Thunberg. Foi de arrepiar. Como podem as pessoas dizer que nestas idades há falta de consciência política quando tu nos estás a dizer a bom som que não queres herdar um planeta esgotado e que queres que o sistema se mexa para mudar e pensar num mundo verdadeiramente sustentável?

As melhorias em qualquer sistema resultam de ajustes e de mudanças. A história tem vindo a espelhar este pressuposto, mas as mudanças incomodam pessoas. O debate lançado pelo PAN está marcado no dia 14 de Maio no Parlamento. Esperamos que em Portugal este debate se possa fazer mais com vista ao que é melhor para a participação no processo eleitoral e para a robustez da democracia e menos baseado nos argumentos habituais de resistência à mudança, oriundos, muitas vezes, de sectores sociais privilegiados que preferem manter tudo como está.

A consolidação da democracia exige um crescimento de participação dos cidadãos no processo democrático, que deverá ser o mais inclusivo possível. Os jovens devem ter uma voz activa na comunidade e na definição das políticas que vão influenciar o seu futuro. O contributo de todos é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada, de um país e um mundo melhores.

Para nós, votar é teu direito. Esperamos que os restantes partidos acompanhem o PAN e aprovem esta proposta, para que possas dizer: #Aos16EuVoto