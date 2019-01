Aos notívagos

A carregar o podcast ...

Passam poucos minutos da primeira hora da madrugada. Daqui a outras sete, este texto tem de estar no ar. Tenho uma folha em branco mas confio na noite para a preencher.De dia há demasiadas coisas a acontecer. De dia há engenheiros, contabilistas, professores. Sorte a deles, que escolheram o dia. Eu não escolhi a noite mas a noite escolheu-me a mim."Estudo diz que pessoas que se deitam tarde são as mais saudáveis", foi coisa que nunca li.Estudos dizem sempre que os mais saudáveis são aqueles que madrugam.Serão?Madrugadores leram "serão" e pensaram no futuro do verbo ser.Notívagos leram "serão" e pensaram num serão bem passado.Talvez por isso, madrugadores vivam tão obcecados com o futuro e noctívagos com o passado.Quem inventou que a noite era boa conselheira de certeza que nunca se deitou depois das onze. A noite seduz-nos. Convence-nos que devemos cozinhar ovos mexidos às três da manhã.Se tivesse de pedir conselhos a alguém, pediria à manhã. A noite não é de confiança, não tem amigos. De noite estamos sozinhos. Só há mais duas pessoas online.Não é fácil viver no silêncio da noite. Conviver com a angústia de puxar um autoclismo com medo de acordar o resto da casa. Percorrer o corredor em bicos dos pés, qual bailado em frappé, com medo que o soalho de madeira estale e o barulho ecoe pelas paredes. Não preciso de dominar construção civil para ter a certeza que cortar as unhas à noite é mais ruidoso do que cortar madeira com uma motosserra de manhã.A noite obriga-nos a colocar a vida em modo voo mas a maioria das pessoas prefere apanhar os aviões pela manhã.É por viver neste limbo, que quem vive de noite está mais bem preparado para o dia.Peçam a um notívago para fazer uma manhã que ele fará.Peça a um madrugador para fazer uma noite que ele adormecerá.