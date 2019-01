Animais de carga

Capa 766

Dizem as sondagens que António Costa entra em 2019 com a popularidade em baixo. Em Dezembro, o primeiro-ministro teve nota negativa pela primeira vez desde que entrou em S. Bento. E o PS desceu nas intenções de voto. Moral da história?Nem só de devolução de rendimentos vive o homem. Sobretudo quando o homem não tem enfermeiros no hospital, nem anestesistas na sala de operações, nem sequer transportes para ir trabalhar. Quando o País não funciona, ou funciona mal, ter os bolsos ligeiramente mais forrados não tem o mesmo sabor.Isto significa que o Largo do Rato, em ano eleitoral e com as ruas a carburar, tem motivos para deprimir?Texto escrito ao abrigo da antiga ortografia.