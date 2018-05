Angola: “irritantes” e tranquilizantes

Portugal e Angola, queira-se ou não, são importantes um para o outro. Não se trata apenas de palavras e floreados, mas de factos poderosos e relações práticas, na economia e na sociedade, na paz e no conflito. A grande questão é a de saber que princípios (ou só instintos) devem orientar esta relação

Muitos dos que apoiaram uma descolonização exemplarmente irresponsável, e uma Angola monopartidária e totalitária, acham que agora é que esta se tornou "claustrofóbica", e que a justiça portuguesa sofreu derrotas perante um poder iníquo e corrupto.

Mas a verdade é que, sem intermediários e sem interferências, importa que se separem os vários níveis de relação de Portugal com a sua antiga colónia, depois "província", após isso "estado", e logo a seguir "nação libertada", mas logo mergulhada em conflitos internacionais e civis.

A paz precisa de ser justa para ser verdadeiramente paz. Mas uma guerra devastadora, em que os civis se tornavam na principal carne para canhão, foi erradicada de Angola. É algo que não pode ser subestimado.



Por outro, Angola prometeu, há menos de um ano, apoiar a sociedade, reformar a economia, distribuir equitativamente a sua imensa fortuna, racionalizar e moralizar o Estado. Esta é uma tarefa gigantesca, mas que têm de ser os angolanos a dirigir, a gerir e a julgar.

Portugal, claro, pode construir, colaborar e ajudar em projectos que acabem por ser bilateralmente vantajosos.

Uns passam-se de pessoa a pessoa, de universidade a universidade, de empresa a empresa, de município a município.



Outros envolvem os poderes públicos, em várias áreas civis e militares.

Num continente ainda inseguro e caótico, onde Angola pode desempenhar um papel estabilizador fulcral, a última área é relevantíssima.

Na sua transição de vários modelos de organização, equipamento, doutrina e treino, as forças armadas e de segurança angolanas têm mantido um forte laço com os portugueses.

Além do património humano e material da Cooperação Técnico-Militar, e da ligação activa no seio da CPLP, temos os protocolos, os programas, as estruturas e as operações a envolver a PSP, a GNR, a PJ, o SEF, o SIS e o SIED.



Nada disto pode ser deitado fora, e precisa de servir de base para iniciativas ainda mais ambiciosas. Angola continua a ter graves carências na segurança aeronaval, na transformação de um exército de ordem pública em força armada expedicionária e flexível, voltada para a defesa contra ameaças externas e cataclismos, e de mudança de referência e quadro nas polícias, no sentido da sua desmilitarização, ou da militarização proporcionada e adequada, tendo em atenção a dimensão territorial e as circunstâncias histórico-geográficas.



Claro que o "irritante" podia ter sido resolvido de outra forma.

Mas o importante é que quer Portugal quer Angola possam respeitar as regras internas de separação de poderes, e, não esqueçamos, as responsabilidades internacionais oriundas de pactos, compromissos, tratados e conformidade com boas práticas.



Portugal não quererá ser visto na UE como um País de deserção da justiça.

E Angola não desejará ser olhada, entre potenciais investidores e parceiros, como um Estado onde "a culpa morreu solteira". Usando o velho provérbio português, amiúde citado por Fernando Pessoa.

Pessoa, uma das caras da lusitanidade.



P.S. – Por obra e graça da lucidez, a iníqua norma sobre mudança de "identidade sexual" aos 16 anos não existe já, a não ser no limbo. Mas voltar-se-á à carga. Quanto à outra iniciativa, que pode, a coberto da "boa morte", libertar em massa camas de hospitais, tornando-os rentáveis - em vez de maximizar cuidados paliativos – paira por aí. Convém estar atento. E colocar travões na ofensiva do lobo da desumanização. Que se esconde – sempre – debaixo da pele de cordeiro do humanismo.

P.S.2 – O ser que invadiu o palco da Eurovisão estava referenciado. Entrou no recinto com uma mochila, apesar de tantos precedentes de alarme e proibições internacionais. Só não fez mal à intérprete britânica (cujo sangue-frio foi notável) porque não quis. Tudo se deu numa ocasião de grande atenção mundial, e com Israel em foco. Claro que a reacção foi (quase) imediata e profissional. Mas preciso de dizer mais?



Ameaça permanente

Os incêndios são uma ameaça continuada a Portugal. À nação, ao povo, ao património. Deviam assim ser confrontados não como uma estrutura de prevenção e combate ocasional, sazonal, mas tão permanente e estratégica como o perigo.



Dentro do combate, ninguém nega duas coisas: a essencialidade de corpos de bombeiros preparados e motivados, equipados e adequadamente distribuídos, e a necessidade de meios aéreos de intervenção.

Estes, por razões óbvias e discutidas, não podem estar quase totalmente nas mãos de privados, ou sujeitos à lei da oferta e da procura.

Mas continua a não haver uma frota permanente e suficiente de meios públicos/estatais, apesar de ter existido tempo para a preparar. Porquê?



A reestatização da EDP

A EDP começou a ser privatizada em 1997. Hoje é controlada por chineses, americanos, árabes, espanhóis e vários accionistas menores, tendo estes, ainda assim, mais de 30% do total. Com a OPA da CTG, vogar-se-ia por uma de três hipóteses: controlo total de Pequim, aquisição por europeus ou a actual diluição "cooperativa".

Não sou liberal nem "socialista": o que vale para mim é o valor social da riqueza, e a sua racionalidade económica. Não sou assim a favor de privatizações ou estatizações, a priori. O juízo tem de ser condicional e casuístico.

Mas a compra por um parceiro que é 100% a face de um estado estrangeiro, quando este centraliza as suas decisões energéticas, pode não ser avisada.



Revelações e revoluções



A ouvir: tradição com Cheek to Cheek, dos imortais Ella e Louis Armstrong (4 CD), e surrealismo com Sun Ra Timeless Classic Albums (5 CD). Jazz vocal filosófico, com Kurt Elling, em The Questions, a reedição de Sérgio Godinho, Pré-Histórias, ou os Inéditos 1967-1999, de José Mário Branco (na foto).

Em concerto, guitarra e piano, com Javier Subatin e J.P. Esteves da Silva (Hot Club, 23 e 24), a Escola de Jazz do Porto toca Thelonious Monk, em Viana (23), o excelso Cello Samba Trio irrompe por Albergaria a Velha (25) e Filho da Mãe vai a Aveiro (24).

No cinema: Ruth, Madame Hyde, Um Lugar Silencioso, e, brevemente, Nunca Estiveste Aqui, a poderosa e violenta metáfora que é o Taxi Driver do século XXI.