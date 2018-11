Angola em mudança

Sara Capelo foi a única jornalista portuguesa presente em Taiwan para o encontro do Clube das Mais Belas Baías do Mundo.

A jornalista Susana Lúcio foi conhecer as histórias da empresa que trata das luzes de Natal de Lisboa e ainda de Londres, Paris e Bruxelas

Capa n.º 760

A ideia de fazer uma edição sobre animais de companhia estava há muito na nossa cabeça. Queríamos apresentar um trabalho sobre como o mundo se está a moldar às necessidades dos cães e dos seus donos – onde os podem levar a passear, que restaurantes, lojas e cafés os recebem sem problemas ou que serviços de saúde e beleza já existem (perceber até como a moda, por exemplo, olha para estes consumidores).Há poucas semanas, a editora Ângela Marques garantia que este era o timing perfeito: está a chegar o Natal, a altura do ano em que mais famílias ponderam adoptar ou comprar um cão. Infelizmente, assim que começou a fazer este trabalho também constatou que esta é a pior altura do ano para tomar esta decisão. Quando se trata de um animal de companhia, a compra ou adopção por impulso deve ser evitada, apontam os especialistas. Antes de decidir receber um cão em sua casa, deve ponderar tudo, explicaram. Então, quem nos pode ajudar? A ciência.Para o artigo sobre as estrelas Michelin em 1974 – a chamada época moderna do guia em Portugal –, era fundamental para o jornalista Marco Alves consultar o próprio guia. O problema é que aparentemente ninguém o tem em Portugal. A solução foi procurar na Internet. Havia apenas exemplares em Espanha (tal como hoje, o guia é publicado em versão ibérica), mas demorava três semanas a chegar a Portugal. A solução em tempo útil foi pedir ajuda a uma amiga da jornalista Maria Espírito Santo, que vive em Espanha. Ela recebeu o livro, fotografou-o e enviou-o por email. As histórias dos restaurantes Aviz, Portucale, Pipas e Michel.O jornalista Tiago Carrasco esteve em Luanda no âmbito da apresentação de um livro que escreveu. João Lourenço tinha completado apenas seis meses na Presidência, mas era já a mudança na forma de governar Angola que dominava as conversas. Por isso, entrevistou jornalistas, activistas dos Direitos Humanos, advogados e artistas para testemunharem como a sua vida se alterara desde que João Lourenço sucedera a José Eduardo dos Santos na liderança.O repórter da SÁBADO teve a oportunidade de ver duas realidades distintas. Inicialmente, ficou no moderno bairro de Talatona, num hotel de cinco estrelas, o que lhe permitiu observar onde e com quem tinha ficado o dinheiro do petróleo antes da crise. Depois, mudou-se para casa de um amigo, no centro, diante do Hospital Pediátrico, onde, para entrar no prédio, tinha de pedir licença para passar às mães que se acumulavam no passeio à espera de notícias sobre a saúde dos filhos. Um retrato bipolar de Angola.