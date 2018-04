Andar para a frente, empurrando para trás

Há uns bons anos atrás, trabalhei numa empresa onde o ambiente não era dos melhores. A uma certa altura, a administração decidiu que uma das diretoras deveria sair. Mas, em vez de a despedirem, optaram por isolá-la, retirando-lhe funções e proibindo o resto dos colegas de entrarem no seu gabinete. Eu tinha acabado de entrar na empresa, mal a conhecia. Mas nunca mais me esqueci da sua coragem.

Entrava todos os dias espalhando sorrisos, aparentando boa disposição. Lembro-me que olhava cada pessoa nos olhos, mesmo que por breves momentos. E isso arrepiava-me. Não de medo, mas de admiração. Entrava no gabinete, acendia uma pequena vela branca e fazia telefonemas. Ao fim de seis meses acabou por sair, deixando em cada secretária um papel a dizer: "Ainda vão ouvir falar de mim". Foi gozada na altura por aquilo que parecia uma ameaça arrogante.

Mas a verdade é que ela superou a situação e melhorou substancialmente a sua vida e hoje é uma empresária de sucesso. Nunca mais me esqueci da resistência física e emocional que demonstrou ao longo daqueles meses, sem vacilar um dia que fosse. No seu gabinete à volta de uma vela branca permanentemente acesa, criou o seu templo. Converteu a sua solidão em força. Ela sobreviveu como uma guerreira à hostilidade geral sem se deixar derrotar. Acredito que por dentro estivesse em chamas. Que haveria alturas em que choraria de desespero. Ou soltaria gritos na intimidade do seu carro. Lutas internas nunca deixam de existir. Aquilo que está certo e o que sentimos nem sempre partilham da mesma lógica e assim nasce o conflito. Só o resolvemos quando estas duas partes tão nossas chegam a um consenso. E isso nem sempre é fácil. Nada fácil.

Penso sempre nela quando me deparo com alturas na minha vida em que realizar um objetivo parece a maior das loucuras. Temos tudo contra nós. As circunstâncias parecem querer convencer-nos de que a nossa persistência não passa de teimosia. Ninguém parece realmente apoiar-nos. A realidade atira-nos para outros cenários. Mas dentro de nós há uma voz que grita mais alto do que todas as adversidades e insiste em ficar. Em instalar-se. E se ganharmos esta luta, alguma coisa nascerá. Porque estaremos diante de uma missão de vida, cuja capacidade de superação é quase mágica. Então enfrentamos situações financeiras precárias. Constantes "nãos". Olhares paternalistas de compaixão. Conselhos de quem não demonstra na sua vida competência para os dar, por muita amizade que queira demonstrar com isso. E então, ou damos um passo em frente, ao persistirmos no caminho que nos propusemos seguir, ou somos empurrados para trás, quando nos deixamos esmagar por essas vozes que defendem o certo. O seguro. O sensato. Mesmo que tudo isso esteja visivelmente ultrapassado na nossa vida. Ironicamente, também na delas. Aconselham-nos a ilusão da segurança em lugar da esperança do risco. Mesmo sabendo que todos os riscos podem e devem ser calculados. Afinal, o que teria sido do Mundo se não tivessem existido sonhadores ao longo dos tempos?

Quando me vejo nestas alturas, em que tudo ao lado me grita que não vou conseguir, penso naquela diretora. Acendo a minha vela e procuro encontrar em mim aquela chama que tanto a fortaleceu. Volto a encontrar a tal voz que me diz para seguir em frente. Aconteça o que acontecer, possamos ter sempre consciência da utilidade da nossa vida. Da importância daquilo pelo qual estamos a lutar. Então que venham os obstáculos. Estaremos à altura para fazer como aquela diretora: Sorrir a eles, olhos nos olhos. E deixar a vela queimar até ao fim.