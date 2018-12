Mais crónicas

Amores de perdição 08-12-2018 Não tenciono dar aulas de galanteio a ninguém. Mas pergunto honestamente se a EMEL não devia ser mais generosa na distribuição de bloqueios – ou, então, no uso apaixonado do reboque. Tenho a certeza de que os lisboetas não resistiriam a essas supremas manifestações de amor

Os VIP de Lisboa 07-12-2018 Naquela quarta, a Carla decidira virar o mundo ao contrário e guardar um prato do dia para o dia seguinte

O Amigo Secreto de José Sócrates 06-12-2018 Esta crónica não tem agenda política, é apenas uma divagação sobre a amizade. Percebo muito pouco de política. Ainda hoje nas festas de família me sento na mesa dos pequeninos, longe das acesas discussões sobre as oscilações da bolsa na mesa dos crescidos.

Somos todos António Mexia 06-12-2018 O presidente da EDP só paga impostos quando estiverem reunidas as suas condições. Todo o contribuinte deveria ter este poder perante as Finanças. Mas ao pequeno, o fisco penhora, à EDP fica à espera de orientação superior. António Mexia é o novo dono disto tudo

Deve o Estado apoiar os media? 06-12-2018 Discutir um regime de apoios à comunicação social tem muitos escolhos no caminho.

Um processo que não acaba 05-12-2018 O processo Monte Branco dura há sete anos, mas continua a trazer surpresas: desta vez há nova documentação e escutas. Fomos ainda entrevistar José Eduardo Moniz e perceber como é a vida de Paulo Portas fora da política

As negociações do Estatuto do Ministério Público 05-12-2018 "A versão do Estatuto do Ministério Público que previsivelmente será aprovada carece de muitos aperfeiçoamentos. Há aspectos muito preocupantes, como por exemplo, a passagem de algumas competências do Conselho Superior do Ministério Público para a esfera do Governo."

Intolerâncias castelhanas 05-12-2018 O populismo nacionalista de Roca Barea assenta na mais rematada das mentiras: que os outros países europeus não investigam a sua própria intolerância e têm-se limitado a difundir a fábula de que os seus colonialismos, ao contrário do espanhol, não foram violentos

Pegar o toiro pelos cornos 04-12-2018 Este movimento hipster clean eco gluten free deveria alastrar-se à vida privada dos contribuintes: se há tourada sem bandarilhas, porque não banho sem água, conversas sem diálogo e beijos sem lábios?

O último a rir 02-12-2018 Entrámos em pré-campanha. Déjà vu: todos os partidos entram no purgatório para se limpar de pecados, todos recorrem à cirurgia estética para realçar qualidades. É o tempo dos ajustes de contas e das amnésias gerais ou selectivas. Como no passado, tudo está em aberto

O ultimato ao Reino Unido 02-12-2018 A capa do Economist, considerando que uma saída sem acordo seria semelhante a um comboio a cair de uma falésia, é o exemplo da enorme pressão que o establishment britânico faz a favor de um acordo que diz ser mau, mas sempre melhor do que não haver acordo

Scolari, campeão aos 70 anos 01-12-2018 Mais um título para o glorioso currículo do brasileiro, agora ao serviço do Palmeiras.

Ataques de pânico 01-12-2018 Desconheço se o PS vai pedir a maioria absoluta com todas as letras. É indiferente. Mudando as palavras, o PS já está a pedi-la ao semear a ideia de que é melhor governar sozinho do que mal acompanhado

O Estado do Orçamento (Haja dinheiro...) 30-11-2018 "E prontos! Lá aprovaram eles o Orçamento do Estado na Assembleia da República. Graças a Deus. É que não deve de ser nada fácil fazer um orçamento. Qualquer dona de casa sabe muito bem o que é a gente fazermos o dinheiro esticar até ao fim do mês, quanto mais até ao fim do ano."

As vacinas e o jogo eleitoral 30-11-2018 A entrada de três vacinas para o plano nacional de vacinação pela mão dos deputados, à margem da comissão técnica de avaliação, perverte o processo e parece ser uma má decisão orçamental.