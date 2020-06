América em coma

Escrevo este texto porque concordo com o roqueiro Frank Zappa, quando, no início dos anos 1990, anunciou a sua candidatura a presidente dos EUA, a POTUS: idealmente, toda a humanidade devia votar nas eleições presidenciais americanas. Tristemente, a morte prematura de Zappa não consentiu o teste aos seus ideais.

As várias manifestações contra o racismo através das cidades europeias e a indignação global provocada pelas imagens televisivas oriundas das ruas de Mineápolis comprovam que a América também nos pertence, ou, pelo menos, ao mundo oriundo do iluminismo ocidental.

O mundo observa intensamente tudo o que se passa nos Estados Unidos. Ainda em pleno séc. XXI a humanidade sente-se conectada com o "sonho americano". Os antiamericanos militantes são os primeiros a apontar, com justeza, as falhas da democracia liberal americana. A única que gera docentes universitários, magistrados, generais, congressistas, ministros e até POTUS de várias cores de pele.

O imenso poder que emana de Washington e o impacto que tem no nosso quotidiano europeu, africano ou de qualquer ponto do planeta Terra, são outro argumento forte para nos recensearmos nas próximas eleições (era este, aliás, o argumento de Zappa). O governo mundial já teria sido estabelecido e não caberia às Nações Unidas.

Já que todos temos a pretensão de votar nas próximas eleições presidenciais americanas, importa contar a faceta violenta da democracia americana. Que reflete, entre outros, racismo e discriminação, assassínios políticos, interesses e direitos adquiridos, injustiça penal e disparidades e disfuncionalidades socioeconómicas (geográficas, cor da pele, sexo, etc.).

Gotham city

Apesar do elo cultural e civilizacional que nos liga aos EUA, este não é suficiente para compreender toda a tensão social e política projetada por este imenso país-ínsula. A América sempre que se revela americana parece-nos estranha.

Em meados de 1990, a eminência parda da política externa norte-americana, Henry Kissinger proclamou que os "historiadores iriam ter de explicar porque uma figura tão pouco intelectual chegou a POTUS". Referia-se a Ronald Reagan, cujo estilo e modo de estar à vaqueiro deixaram também incrédulos os observadores transatlânticos.

Entretanto, chegou à presidência George W. Bush e os historiadores passaram a compreender Reagan. Bush tinha efetuado uma jornada individual from the bottle to the bible, incompreensível para a audiência fora do EUA. Como foi possível Bush ser POTUS, visto que este tratava os assuntos de estado e o idioma materno de forma acriançada e atabalhoada.

Alguns anos mais tarde, o POTUS é Donald Trump e os historiadores afiançam-nos que no cotejo com o atual presidente, Bush assemelha-se a um intelectual e Reagan a um estratego.

O ideário da democracia norte-americana, prometia-nos que um dia o cândido Forrest Gump poderia chegar a POTUS. O busílis foi a eleição em 2016, pelos mesmo ideário, de um Joker revoltado, movido por um sentimento de retaliação e desforra.

Gotham lullaby

O episódio que marca o surgimento deste sentimento de desforra aconteceu em 2011. Durante o jantar dos jornalistas correspondentes da Casa Branca, o presidente Obama comentou jocosamente o carácter de Donald Trump, presente na sala, vexando-o perante este público especial. Obama esqueceu-se estava a amesquinhar e a desprezar toda uma parte da América insubmissa e que se sentia acossada pelo sectarismo do politicamente correto.

A ciberdemocracia, praticada através da utilização generalizada das redes sociais e dos sistemas em linha, adicionada às políticas de identidade ultraliberais, originaram novas fraturas e tensões na sociedade americana.

Hoje, a insanidade e a contrarrevolução andam à solta nas ruas. Parece-me que cabe às instituições e ao governo, no sentido americano do termo, utilizando os freios e contrapesos, encontrarem a cura para a dor social que percorre o país.

Deverão emergir líderes socio-democráticos que promovam a reforma e a regeneração dos valores liberais, incluindo abordagem de temas tabus, como é o caso da reforma do sistema leitoral norte-americano.

A elite militar norte-americana, na preservação do antimilitarismo presente na cultura democrática do país, já contribuiu recusando qualquer tipo de intervenção militar nos assuntos civis. As universidades deverão contribuir com a sua parte, assim como os líderes religiosos. Ambos pilares fundacionais do sistema político e tidos como modelos de referência para toda a sociedade.

The killing joke

A América deixou de ser o novo mundo. Hoje o novo mundo emerge no extremo oriente. Contudo, estamos novamente, focados na crise americana, resultante de uma liderança política inqualificável, de uma resposta incompreensível à pandemia de COVID-19 e da concomitante desobediência civil.

As potências rivais dos EUA, como a Rússia, China, Irão e Turquia (entre diversos países muçulmanos onde a reputação dos EUA sempre foi baixa) regozijam-se com o caos americano.

Para já a suas habituais interferências em termos políticos e informacionais na arena internacional, nem carecem de ser exploradas para recolherem os respetivos dividendos estratégicos da situação. Contudo, Pequim e Moscovo nunca perdem uma oportunidade em demonstrar a sua superioridade moral.

Se a crise é americana, também é uma crise de legitimidade das democracias face aos desafios impostos pelos regimes autoritários iliberais e capitalistas.

Ninguém questiona as lideranças tirânicas da Rússia e da China, como se questiona a liderança americana. Ninguém exige o respeito pelos direitos humanos, das mulheres, de raça ou LGBT+, nos países muçulmanos. Inclusivamente, justificam o hediondo desrespeito dos mesmos, com o recato pela sua especificada cultural e religiosa.

Hoje põe-se em causa, adequadamente, o inconcebível há escassos meses, quando a reeleição de Trump parecia garantida. Questiona-se a realização das eleições presidenciais em novembro. Em caso de derrota eleitoral, irá Donald Trump abandonar a Casa Branca pacificamente? Será isto o início do fim da democracia americana?

Estas questões há quinze dias soavam absurdas e risíveis, todavia existe um contexto emergente onde somos compelidos a pensar o impensável.

Se continuamos a compreender a tradição americana, este será apenas mais um momento melodramático liderado por um presidente que sofre de um transtorno de personalidade narcísico. Mas imagem dos EUA está-se a transformar negativamente aos olhos da opinião pública mundial.

Em tempos globais de elevada incerteza derivados da evolução da pandemia de COVID-19 os EUA entraram num coma autoinduzido para expurgar os seus fantasmas endémicos, do qual não se sabe como irão acordar. Segundo a mãe de Forrest Gump, a "vida é uma caixa de chocolates, nunca sabes o que vais obter".