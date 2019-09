ePaper ou encontre-o nas bancas a 28 de agosto de 2019.

Foi na minha geração que se criaram os grandes grupos de combate ecologista, entre os anos 70 e 80 do século passado.Ingressavam neles pessoas de todas as crenças, partidos e doutrinas políticas. Mas na área ideológica onde militava (a do "nacionalismo revolucionário"), a defesa do património, das raízes, dos povos, das comunidades indígenas era também a luta pelo ambiente, contra as multinacionais vorazes que o deglutiam.Por outro lado, esse continente político que foi o meu berço fascinava-se com os grandes descobridores, aventureiros e viajantes, que se casavam com a terra e se confundiam com as árvores que estudavam. Era o tempo das leituras de Henry de Monfreid, de Ernst Junger, de Mark Twain, de Melville, de Verne e Conrad.