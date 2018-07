Ama-te, Pedro

Pedro Santana Lopes anda amargurado. Sorumbático, macambúzio. Já não é "o Pedro". Agora é só Pedro. Um Pedro qualquer que, com a alma em sangue, presume-se, anuncia o (mais um) fim de uma relação com o PPD/PSD. Em boa verdade, Santana Lopes era o único que mantinha uma relação com o PPD/PSD, porque, há muito, que ninguém quer saber do PPD. Mas Santana Lopes é fiel: mesmo no momento de romper, termina a relação com o PPD/PSD e não apenas com o PSD.Se Pedro Santana Lopes fosse uma personagem política para se levar a sério, o seu anúncio até poderia provocar algum debate interno no partido e também publicamente, uma vez que não é todos os dias que uma das principais figuras de um partido com relevância nacional surge publicamente a anunciar a desvinculação de uma força política. Só que as coisas são o que são e, apesar do esforço, já ninguém quer saber se Santana Lopes fica, sai, anda por aí ou vai ali e já vem. O melhor para o antigo presidente da Câmara de Lisboa é mesmo ler Gustavo Santos e procurar nas palavras inspiradoras do filósofo contemporâneo a força e a motivação para querer viver, sentir o prazer de respirar, acordar com aquela sensação que estamos vivos, que a vida é um estado de deleite (estas últimas palavras resultam da leitura de Gustavo Santos durante o processo de preparação desta crónica).Analisemos Santana Lopes. Na entrevista à Visão, Santana disse ter com o PPD/PSD "uma relação difícil". Ele já deveria saber que não existem relações fáceis. Todas são difíceis. E se Rui Rio já tem uma relação difícil com o PSD, facilmente se compreende Santana Lopes, que teve que aguentar com o PPD/PSD. Como em tudo na vida, é preciso ter calma, Pedro. Gustavo explica: "Só aquele que ousa, por sua livre e espontânea vontade, abandonar o rebanho da indolência para fazer o seu próprio destino é que alcançará, verdadeiramente, o total poder da alma que é.""Este processo de balanço foi doloroso. Olhando para isto tudo, acho que basta ser minimamente inteligente para não ter muitas dúvidas das ilações que se devem extrair. Volto a dizer que não me sinto vítima de nada. Calcorreei a estrada que escolhi. Não culpo os outros. Posso é dizer que não quero ter mais esse tipo de relação. E numa relação a dois, não há nunca um só culpado." É verdade. Num qualquer sofá de cabeleireira ninguém diria melhor do que isto. A culpa é sempre dos dois. Mas Gustavo Santos tem a receita: "Podemos mudar a vida num estalar de dedos. Se estou num relacionamento e não amo a pessoa, estalo os dedos e acabo.""Mas gosto muito do PSD. Às vezes, acontece acabarmos relações quando ainda gostamos muito das pessoas. É isso que está a acontecer -me agora. Não quero mais." Nota-se uma certa hesitação. Quer ir embora mas, ao mesmo tempo, não quer. Talvez a divisão do património e uma eventual pensão de alimentos obrigue a uma melhor reflexão. Ou, provavelmente, Santana Lopes apenas necessita de "um tempo". O Gustavo ajuda: "Se não sabes o que queres não te queixes. Tem vergonha na cara."Na longa conversa da semana passada, Santana Lopes passou ainda pelo tema do enfant terrible, autocolante que, um dia, alguém lhe colou nas costas e que o próprio foi utilizando conforme a conveniência do momento. Se era para ganhar espaço mediático, Santana era o enfant terrible, quando foi primeiro-ministro, Santana fazia questão de passar uma mensagem de adulto responsável. Por muito esforço empreendido, certo é que, para a História, Santana Lopes ficará apenas como o primeiro-ministro demitido pelo Presidente da República depois de várias criancices.