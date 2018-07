Algarve: um guia completo

No dossiê de mais de 20 páginas que preparámos para si encontra as melhores sugestões de praias, restaurantes, coisas para fazer e hotéis, do Barlavento ao Sotavento. É uma edição para guardar, ideal para o acompanhar nas suas férias.

O jornalista Tiago Pais percorreu centenas de quilómetros por todo o Algarve para revisitar velhos sítios favoritos e descobrir alguns novos. Estão todos reunidos nesta edição, a partir da página 36, naquele que é, provavelmente, o maior dossiê sobre a região já feito pela SÁBADO. Neste guia encontra as melhores sugestões de praias, restaurantes, actividades e hotéis, do Barlavento ao Sotavento - é uma edição para guardar, ideal para o acompanhar nas suas férias. Foi um trabalho intenso - e com um final infeliz: já em Lisboa, e a ultimar esta edição, Tiago Pais sofreu um acidente de mota que o vai impedir de fazer, durante algumas semanas, uma das coisas de que mais gosta: andar em reportagem.



Um jornalista bom em melões

A carreira de Toy já tem mais de três décadas, mas ele pode estar a ter o seu melhor ano de sempre. O jornalista Marco Alves foi tentar perceber porquê e teve acesso a dois dias com o cantor - que incluíram um concerto, um almoço, um jantar, um mergulho na piscina e um jogo de futebol.

No primeiro contacto com a SÁBADO, Daniela, a mulher do artista, não se mostrou especialmente efusiva - ou por estar muito habituada a jornalistas ou por, como confessou depois, não fazer a mínima ideia o que é a revista SÁBADO. Ou as duas coisas. Dias depois, na casa onde vive com o marido, foi muito mais descontraída. Por exemplo, num momento em que o marido foi mudar de roupa, foi à despensa buscar um melão. "Então, este melão está bom ou não?", perguntou. O fotógrafo Ricardo Pereira confessou-se à partida ignorante em melões e declinou. Já Marco Alves não fugiu ao desafio: apalpou o melão e vaticinou que era bom. Achou-o maduro. Daniela abriu o melão e arranjou-o, cortou-o em pedaços para o marido comer ao lanche. Toy voltou, comeu o melão e proferiu o seu veredicto: era bom. Leia nas páginas 84 a 89 como é o dia-a-dia de um fenómeno.



Uma autocaravana bem limpa

A partir da página 90 espreite, numa reportagem de Raquel Lito, a vida dos que tomaram a decisão invulgar de morar em autocaravanas. Por exemplo, João Bichão, que fez esta opção há 17 anos, limpou a autocaravana por causa da SÁBADO - para que tudo parecesse melhor nas fotografias. Confessou que prefere tê-la mais suja - acredita que desta forma afasta potenciais assaltantes. Mas foi comentando que não tem jeito nenhum para poses. Abriu o capô e viu os níveis de óleo enquanto Alexandre Azevedo o fotografava. Depois serviu-nos um café e partilhou o seu lema: "Há duas maneiras de ser rico: ou ganhar muito, ou precisar de pouco. E ambas gozam a riqueza."