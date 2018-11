Ajude-se a si mesmo

Lia Gama escolheu, para a SÁBADO, algumas fotos marcantes da sua vida e da sua carreira

A entrevista com Nartan, discípula de Osho, no refúgio de Pomar da Serra, São Teotónio

O fazer contactos para o tema de capa desta semana, sobre poupar e ganhar dinheiro, o jornalista Bruno Faria Lopes descobriu que há trabalhos jornalísticos que ajudam os leitores e não só – ajudam também quem escreve. Ou seja, percebeu que já poderia ter renegociado o seu crédito hipotecário, que está a descurar os incentivos dados pelo Fisco para quem pede certas facturas e que já deveria ter mudado de cartão de crédito. Depois de feito o trabalho que pode ler a partir da pág. 38, ficou com outro para fazer: aproveitar estas fontes de poupança anual, que são muito mais uma questão de atitude do que de esforço.A actriz Lia Gama não gosta de entrevistas. Foi adiando o nosso pedido – e só ao fim de oito meses respondeu que sim. A proximidade da estreia de Raiva, a 31 de Outubro, foi crucial. Devia ter contracenado com o seu amigo Nicolau Breyner, que morreu pouco antes do início da rodagem, em Março de 2016. Raiva é também uma homenagem ao actor – o seu papel, marido da personagem de Lia, foi suprimido. A actriz afirmou à jornalista Susana Lúcio, na entrevista de vida que pode ler a partir da pág. 74, que as filmagens foram muito difíceis: "Perguntava-me sempre: ‘Como é que o Nico faria isso?’ A presença dele em mim esteve sempre lá."O primeiro contacto com Nartan, discípula do guru Osho, foi feito pelo Facebook, a 14 de Setembro. O encontro com a jornalista Raquel Lito só aconteceu semanas depois. O ponto de encontro foi numa churrasqueira em São Teotónio, onde ela e o companheiro Harida foram buscar a jornalista e a fotógrafa Marisa Cardoso para que os seguissem até casa deles, em Pomar da Serra, um esconderijo de 33 hectares entre os montes alentejanos, ao fim de muitas curvas entre ribanceiras. Durante três horas, Nartan reviveu os tempos do movimento retratado na série documental da Netflix Wild Wild Country – que achou redutora. A reportagem que pode ler a partir da pág. 80 finalizou com um pequeno e inesperado recital de Harida, percussionista, numa kalimba, um instrumento africano.O que é que a memória retém dos momentos mais dramáticos? O sentimento de injustiça. Foi isso que o editor-executivo Carlos Torres ouviu, repetidamente, ao escutar os protagonistas do artigo sobre as equipas que estiveram quase a subir à I Divisão do futebol. Falaram-lhe de "faltas não assinaladas", de "golos em fora de jogo", de "corrupção a sério". Só depois, eventualmente, ouviu a admissão de "culpas próprias", "erros" e "azares". Leia a partir da pág. 90 as memórias de figuras de campeonatos com finais emocionantes e dramáticos (alguns, com 80 anos, só foram descobertos depois de mais de uma dezena de telefonemas).