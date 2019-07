Ainda sobre as férias judiciais

Há uns dias atrás, a propósito de uma notícia num jornal, voltou a falar-se de férias judiciais e disse-se que os juízes pediram a mudança do regime actual. Não só isso não é exactamente verdade como também a questão não está sequer na agenda política, neste final de legislatura.

Mesmo assim, é bom esclarecer.

Em 2005, no início do primeiro mandato de José Sócrates, foi anunciada, como uma das grandes bandeiras políticas do Governo, a redução das férias judiciais de Verão. Estas deixariam de ter a duração de dois meses, entre 16 de Julho e 14 de Setembro, passando a decorrer apenas no período de 1 a 31 de Agosto.

O pretexto de aumentar em 10% a produtividade dos tribunais foi suficiente para que se criasse junto da opinião pública a ideia de que as denominadas "férias judiciais" mais não eram que um privilégio das magistraturas e dos funcionários judiciais, que gozavam dois meses de férias no período do Verão.

O que o Governo não disse é que todos aqueles que trabalham nos Tribunais têm, e sempre tiveram, os mesmos dias de férias que qualquer outro cidadão que exerce funções no Estado. Férias judiciais não são as férias dos juízes, procuradores e funcionários mas apenas e tão só o período de tempo durante o qual, nos tribunais, se suspendem os prazos e se interrompem as diligências e a normal tramitação dos processos não urgentes. E, de acordo com a lei, é no período das férias judiciais que magistrados e funcionários podem gozar as suas férias pessoais.

As consequências da redução das férias judiciais – que se iniciou em 2006 – começaram imediatamente a ser notadas. Como em 31 dias não se mostrava possível que todos os magistrados e funcionários gozassem os seus dias de férias seguidos – como é direito de qualquer trabalhador – sobretudo se tivessem dias de turno ao serviço urgente a meio desse período, o que aconteceu foi que muitos acabaram por estar mais dias sem comparecer ao serviço, mesmo no período fora das férias judiciais. Por outro lado também os advogados, solicitadores e agentes de execução, não conseguiam, nesse período de tempo, organizar o seu trabalho e, simultaneamente, gozar as suas férias.

Por isso, sobretudo por pressão – aliás, compreensível e justificada – dos advogados, em 2010 surgiu uma nova alteração e o período de férias judiciais passou a decorrer entre 16 de Julho e 31 de Agosto.

Para os juízes, se as férias judiciais acabassem, não era dramático. Pelo contrário, passavam a poder gozar as suas férias pessoais noutros períodos do ano, como qualquer pessoa. A existência de férias judiciais é uma opção política. Há países que as têm e outros que não. Cabe ao Governo optar por uma das soluções e, em qualquer caso, implementar as condições necessárias ao seu normal funcionamento, salvaguardando os interesses e direitos de todos aqueles que trabalham nos e com os Tribunais.

Agora, o que é preciso ter em conta é que um sistema em que não existam férias judiciais será muito penoso para algumas classes profissionais, designadamente para os advogados em prática isolada. Isso implicará que esses profissionais não possam gozar mais que uns (poucos) dias de férias pessoais, na medida em que, correndo todos os prazos sem interrupção, terão de estar sempre disponíveis para o trabalho processual.

Para os juízes, e como repetidamente se tem dito, é relativamente indiferente. O direito às férias pessoais é o mesmo, com ou sem períodos de férias judiciais. Se para uns é importante gozar os dias de férias durante o Verão ou durante outros períodos de férias escolares, outros preferiam antes usufruir dos períodos de descanso ao longo do ano e fora dos tradicionais períodos de férias. É como em qualquer outra profissão, cada um tem o seu gosto pessoal e as suas preferências.

Portanto, se algum dia a questão chegar a estar na agenda política, será necessário que os advogados façam o que em 2005 não fizeram. Se consideram as férias judiciais necessárias, então que o digam expressamente e que se oponham veemente a uma eventual mudança.

Não esperem é que os juízes paguem outra vez o custo social de uma medida que pouco ou nada os afecta. Com ou sem férias judiciais, cada juiz tem os mesmos dias de férias pessoais que qualquer outro cidadão. A questão é saber se só os pode gozar em períodos determinados ou em qualquer altura do ano.