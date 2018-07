Ainda a Feira da Ladra

Só de quando em quando, raras vezes, é que estas coisas acontecem. Porém, que estas coisas aconteçam assim, a quem está sempre à espera que algo assim aconteça, é uma lei geral, é uma história mil vezes contada (ou ouvida contar) entre todos aqueles que trilham os caminhos que vão dar à Feira da Ladra. Não era suposto voltar ao tema da crónica anterior, mas há golpes de sorte que não podem ser ocultados, que merecem a distinção duma publicação.Sábado passado, como é hábito deste pequeno-burguês, dirigi-me até ao Largo Bernardino Gomes (1806-1877), antigo médico da Marinha de Guerra. A aglomeração desenvolvia-se caótica. Uma multidão baudelairiana ia subindo ou descendo rente aos lugares de venda, observava a desordem dos objectos que ocupavam o chão declivoso e as bancas montadas debaixo das árvores, tudo dominado pelo branco pomposo do Panteão Nacional. Recebi cumprimentos de rostos conhecidos, os vendedores com quem invariavelmente me cruzo às terças e aos sábados, os dias em que funciona a Feira. A 10 passos de distância, fui tentado por um conjunto de livros empilhados uns nos outros, com as lombadas daquela cor de papel seco, esquecido durante anos sob a luz do sol. Encaminhei-me naquela direcção, deixei-me levar, como um sonâmbulo. De joelhos, rodeado de bugigangas - cinzeiros com o logotipo da AD, uma Caderneta de Passagem nas Alfândegas (válida até 27 de Junho de 1963), uma placa antiga e enferrujada da Rodoviária Nacional, caixas com bonecos Playmobil e carrinhos Matchbox, etc. -, analisei desportivamente os livros. Havia de tudo: Regras do Jogo Canasta, da Portugália Editora; O Campismo na Vida Moderna, por Mário Mendes de Moura, Biblioteca Cosmos; o Compêndio de História de Portugal, de António G. Mattoso (pai de José Mattoso); a Pequena História do Prémio Nobel da Literatura, de António Brochado, publicado pela Vida Mundial Editora; alguns ensaios da Biblioteca Breve, editados pelo Instituto de Cultura e Língua Portuguesa. No meio destes e doutros títulos, luzindo na sombra, A Dolorosa Razão Duma Atitude - Para a história da Sociedade Portuguesa de Escritores e do seu fim, de Joaquim Paço d'Arcos.Num recanto silencioso da minha memória recuei a 2002, o ano em que saiu O Meio Literário Português (1960/ 1998). Prémios Literários, Escritores e Acontecimentos, o meu primeiro livro, que incluía um capítulo dedicado ao encerramento da Sociedade Portuguesa de Escritores (SPE), em 1965, motivado pela atribuição do Grande Prémio de Novelística ao livro Luuanda, do escritor Luandino Vieira, então preso no Tarrafal a cumprir uma pena de prisão de 14 anos. Joaquim Paço d'Arcos, na altura presidente da Assembleia Geral da SPE, publicou um opúsculo onde se demarcava da outorga daquele galardão e anunciava a sua demissão daquele cargo, porque "herdara de meu pai o amor à África Portuguesa, para lá fora com quatro anos, lá vivera e erguera parte da minha vida e à sombra do nome de minha família, numa obra que meus irmãos e eu tínhamos construído em dezenas de anos de labor, à sombra do nosso nome viviam muitas dezenas de famílias, em harmonia racial, perante as quais eu não me ousaria apresentar se uma instituição da minha presidência premiasse um condenado pelos crimes de terrorismo".Enquanto sorria interiormente à lembrança do tempo que passei a realizar aquele trabalho de investigação e me preparava para abandonar o livro - o folheto não é particularmente raro e o tema já não me interessa -, devolvendo-o ao caos de onde o resgatara por um breve momento, os meus olhos apanham um papel dobrado, entre duas páginas. Tive tempo apenas de notar que se tratava de uma carta dactilografada dirigida ao próprio Paço d'Arcos. Preso de uma ansiedade súbita, sem sequer conseguir vislumbrar o nome do remetente, fechei de imediato o livro. Olhei para os lados, apercebi-me que ninguém reparou na efusão da minha descoberta e que só eu estava dentro do segredo. Para não me trair e nada mostrar do meu sobressalto interior (aquilo a que o sociólogo Erving Goffman denomina o "controlo da impressão"), comecei a vasculhar, a mirar e a remirar os outros livros, ao mesmo tempo que segurava, meio distraído, o panfleto de Paço d'Arcos. O comerciante, vestido com uma camisa tropical e a testa porejando de suor, mantinha com o vizinho do lado um diálogo absurdo e coerente sobre o estado do País. "Quanto quer pelo livro?", perguntei com o ar mais natural que me foi possível. Coçando a cabeça, irresoluto: "Um euro, 50 cêntimos?". Com mãos nervosas, confiei-lhe uma moeda de euro e, lampeiro, bati em retirada, reservando para outro local o gozo furtivo daquela compra.Afasto-me do mar de gente. E é então, quando a muda fachada do antigo Tribunal Militar se abre ao meu lado esquerdo, que verifico tratar-se de uma carta de Manuel Ferreira, o autor de Hora di Bai (1962), de que transcrevo aqui um trecho: "O meu primeiro impulso foi devolver-lhe, indignadamente, o pasquim que teve o atrevimento de me enviar, o qual desde logo considerei insultuoso. (…). V. Exª devia, como as ninfas de Camões, tapar ao menos com um ligeiro cendal as pudibundas partes. É indecoroso o que exibe. No seu acrisolado patriotismo - Heróis do mar! -, V. Exª misturam desavergonhadamente, a Sociedade Tranzambézia Railway, de que é muito prestante delegado do Governo, com a Sociedade Portuguesa de Escritores, a que presidiu com tão fina elegância mundana. Tenha juízo e não ande a fazer dos outros parvos. Todos sabemos - e nas dores do espírito e da carne - que tal insolência só é possível a coberto da Censura. Sem ela, estaria V. Exª caladinho como um rato. Abotoe a braguilha, para decoro nosso. Lições de patriotismo, não está V. Exª em condições de mas dar mas antes de as receber, se pode em verdade entendê-las. Era o que faltava. (…) A guerra dá para morrer - não há horror maior! -, mas dá também a uns tantos para ganhar a vidinha - não há infâmia que se lhe compare! Tenha pelo menos uns laivos, já não digo de pudor, mas de cautela, e nunca mais se atreva a estender a mão a quem ofendeu e das veras da alma o detesta. Lisboa, 20 de Junho de 1965."