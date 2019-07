África nossa

Peyroteo, 1938. Peyroteo, 1941. Peyroteo, 1946. Peyroteo, 1947. Peyroteo, 1949. José Águas, 1952. Matateu, 1953. Matateu, 1955. José Águas, 1956. José Águas, 1957. José Águas, 1959. José Águas, 1961. Eusébio, 1964. Eusébio, 1965. Eusébio, 1966. Eusébio, 1967. Eusébio, 1968. Eusébio, 1970. Eusébio, 1973. Jordão, 1976. Jordão, 1980. Jacques, 1982. Vata, 1989. Ricky, 1992. Cadete, 1993. Yekini, 1994. Hassan, 1995. Fary, 2003. McCarthy, 2004. Meyong, 2006. Ufffff, já está. Eis a lista de melhores marcadores africanos da 1ª divisão portuguesa desde 1934/35 até aos nossos dias.Em 85 campeonatos, um total de 30 Bolas de Prata distribuídas por 14 jogadores de sete países, entre Angola, Moçambique, Nigéria, Marrocos, Senegal, África do Sul e Camarões. Que desfile de craques do além, liderados por Eusébio (sete), seguido de perto por Peyroteo e Águas (ambos cinco).Vem isto a propósito da final da 32ª edição da Taça Africana das Nações, esta sexta-feira, dia 19, no Cairo. O Senegal nunca ganha a CAN (perde até a final de 2002, vs. Camarões) e a Argélia só tem um título, o de 1990, com Madjer a capitão e o número 11 nas costas. Que pertence agora a Brahimi, apenas com oito minutos de utilização. Pormenor notável: há mais africanos com Bolas de Prata (30) que portugueses de gema (27).