Ouve-se frequentemente que os juízes pouco trabalham, fazem o que querem e lhes apetece, sem dar satisfações a ninguém, sem qualquer controlo e que nada lhes acontece.



Mas, afinal quem controla os Juízes?



A gestão da carreira, classificação e disciplina dos juízes está atribuída aos Conselhos Superiores da Magistratura e dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que são órgãos administrativos com uma maioria de membros designados pelo Presidente da República e pelo Parlamento.



Todos os juízes têm o serviço inspeccionado ao fim de um ano de funções e depois de quatro em quatro anos.



Este sistema de inspecções é único na Europa. Ele visa não só avaliar a qualidade e produtividade do trabalho mas também detectar anomalias que podem acabar em procedimento disciplinar.



Para além dessas inspecções regulares, em que é visto e analisado todo o trabalho desenvolvido pelos juízes num determinado período temporal, actualmente os Conselhos Superiores podem também aceder a todos os actos praticados nos processos pelos juízes, através dos sistemas informáticos dos tribunais. Isso permite um controlo, em tempo real, do número de processos levados a despacho, do número de despachos proferidos, do cumprimento dos prazos e das razões dos eventuais adiamentos. E permite também aceder à gravação das audiências e outras diligências.



Os secretários dos tribunais enviam, ainda, de quatro em quatro meses, listagens aos presidentes dos tribunais e aos Conselhos Superiores, com informação sobre o número de processos entrados, findos e pendentes, o número de julgamentos realizados e adiados e a dilação do agendamento.



Estão previstas também reuniões trimestrais entre os presidentes dos tribunais, os vogais dos Conselhos Superiores e os inspectores judiciais, com o objectivo de apurar o estado do serviço na comarca e o trabalho desenvolvido por cada juiz.



Quanto é detectada alguma anomalia, os Conselhos Superiores podem determinar uma inspecção extraordinária ou instaurar procedimento disciplinar.



Só no período compreendido entre 2006 e 2017, foram aplicadas 327 penas disciplinares a juízes. Foram demitidos ou aposentados compulsivamente 23 juízes. Era importante ver em que outra área do Estado, com o nível de responsabilidade dos tribunais, houve esta capacidade de detecção e correcção de problemas. E era também importante verificar se aqueles que passam a vida a exigir mais controlo sobre os juízes são também assim exigentes na sua própria casa.



Alguém de boa-fé pode afirmar que os juízes não são controlados, que fazem o que querem e não prestam contas a ninguém?



Só quem não quiser ver a realidade e preferir as boas histórias que circulam por aí.