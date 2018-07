Afinal quanto ganha um juiz?

Falemos de valores líquidos pois são esses que contam verdadeiramente e porque o objectivo do presente texto é apenas o de esclarecer.

Como qualquer outro contribuinte, o valor líquido mensal recebido pelo juiz depende da sua situação pessoal e familiar. Assim, para falar de valores concretos vamos considerar a situação do contribuinte casado e com dois dependentes que é a situação típica usada para efeitos de comparação.



Pois bem, tendo em conta tal critério, um juiz em início de carreira recebe o vencimento líquido mensal de 1.491,70 €. Em condições normais, esse juiz, pertencente à jurisdição comum, com 5 anos de funções e com classificação de serviço de "Bom", conseguirá uma colocação num Tribunal de competência especializada e passará a receber mensalmente a quantia de 2.365,04€. Também em condições normais o mesmo juiz, com 10 anos de antiguidade, e tendo já obtido a classificação de serviço de "Bom Com Distinção" pode ascender a um lugar de Juízo Central, passando então a receber o vencimento líquido de 2.861,00 €, consistindo este valor o topo remuneratório da 1ª instância. Esclarece-se que este topo é atingido, na jurisdição administrativa e fiscal, não aos 10 anos mas sim aos 5 anos de serviço, com a classificação de serviço de "Bom com distinção".



O passo seguinte, em termos de progressão salarial e na carreira é a promoção a Juiz Desembargador, o qual exerce funções nos Tribunais da Relação, a que ascende, por regra (actualmente) com cerca de 20 a 23 anos de serviço, e que recebe o valor mensal líquido de 2.888,27 €.



Finalmente, corresponde ao topo da carreira dos Magistrados Judiciais o cargo de Juiz Conselheiro, que exerce funções no Supremo Tribunal de Justiça e ao qual, actualmente, a maioria dos Juízes não consegue ascender. Este cargo é remunerado com o vencimento mensal de 2.972,40 €.



Com os valores indicados, a progressão numa carreira que tem uma duração média de 45 anos é de poucas dezenas de euros. Entre um juiz com 5 anos de serviço (na jurisdição administrativa e fiscal) ou com 10 anos (na jurisdição comum) e um juiz desembargador a diferença salarial é de 27,27 €. E, até ao final da carreira, com 70 anos e num lapso temporal de 40 ou de 35 anos, o máximo a que pode aspirar é um acréscimo de 111,40 €.



A carreira da Magistratura Judicial não distingue, de forma significativa, nem a antiguidade nem o cargo. Juízes em diferentes instâncias e com diferenças entre si de 20 ou 30 anos de serviço apresentam diferenças de remunerações inferiores a 120,00 €.



Ao valor do vencimento do juiz acresce o valor de 775,00 €, correspondente ao subsídio de compensação, igual para todos os juízes, independentemente da antiguidade e da colocação e o único que recebem.



Bem sabemos que os rendimentos líquidos recebidos mensalmente pelos Magistrados são superiores à média nacional da maioria dos vencimentos dos demais profissionais pagos pelo Estado. Porém não podemos ignorar as exigentes especificidades da carreira, designadamente o regime único de exclusividade absoluta e vitalícia, sem paralelo em qualquer outra carreira, que impede o juiz, e bem, ao longo de toda a sua carreira, e também de toda a sua vida, de exercer qualquer outra função remunerada, bem como a responsabilidade das suas funções e a titularidade de uma função soberana do Estado.



Os juízes não podem ser comparados aos titulares de cargos políticos, estes últimos temporários por natureza. Um juiz está na carreira dos 25 aos 70 anos. Não sai ao fim de 4 ou 8 anos para regressar à sua actividade privada ou para ingressar em cargos muito bem pagos, muitas vezes em empresas que tutelou enquanto foi governante ou em empresas sobre cuja actividade legislou durante um mandato que cumpriu.



Por outro lado existem muitas outras profissões, remuneradas por verbas públicas, com vencimentos muito superiores aos dos juízes. Veja-se por exemplo o caso das entidades reguladoras em que, com base em alegadas necessidades de recrutamento de quadros de qualidade superior e de reforço da independência da função, auferem remunerações que atingem o dobro ou o triplo das que são pagas aos juízes, que desempenham uma função não menos relevante, tanto no plano da independência como no das qualidades técnicas e humanas.



São estes, e não quaisquer outros, os valores que um juiz ganha ao longo de toda a sua carreira.



Quem achar que para uma função desta natureza é adequada uma remuneração que em 20 ou 30 anos pode variar, apenas, umas escassas dezenas de euros não pode estar certo. Não só tal não é adequado às exigências da função e do investimento na qualificação humana e técnica como também não existe qualquer outra carreira do Estado em que tal aconteça.



Afinal, o que os juízes querem é que esta situação se resolva.

Ouve-se frequentemente que os juízes recebem salários milionários a que acrescem inúmeros subsídios, abonos e outras regalias remuneratórias, que nem se sabe bem o que são ou sequer a que respeitam.E também que, ainda assim, não estão satisfeitos e querem aumentos.Mas, afinal quanto ganha um Juiz?