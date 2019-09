Em 2019, já morreram 23 mulheres vítimas de violência doméstica! Vinte e três mulheres mortas! A última em que os factos são conhecidos, Gabriela Monteiro, tinha 46 anos e foi degolada pelo homem que já a perseguia e a sujeitava ao crime de violência doméstica! Depois dela, foi morta mais uma, em que o assassino se suicidou de seguida em Cascais!



A cultura da "violência doméstica" está profundamente enraizada no nosso país! Se verificarmos esta mesma cultura está embrenhada na justiça portuguesa onde a mesma não funciona, penas suspensas atrás de medidas de afastamento sem qualquer imposição para o agressor! A mesma "cultura" está também imposta na política portuguesa, ouvidos moucos estatutos chumbados! As crianças à mercê do agressor, sem estatuto de vítima ou qualquer tipo de proteção, sujeitas às suas mais e mórbidas vontades!



No entanto, os comunicados que recebemos são estes: "Segundo a Procuradoria-Geral da República, "o coordenador do grupo de trabalho para a definição de uma estratégia contra a violência doméstica tem efectuado uma monitorização permanente dos homicídios em contexto de violência doméstica". Atendendo apenas a este ano, já há "indícios seguros de morte ocorrida em contexto de violência doméstica" de 21 pessoas do sexo feminino, incluindo uma criança, e seis do sexo masculino. "Existem outros casos, designadamente com vítimas mulheres, que ainda não é possível assegurar com a necessária segurança que ocorreram em contexto de violência doméstica, aguarda-se que as investigações esclareçam os exactos contornos", refere ainda o gabinete de imprensa do Ministério Público." E pouco mais.



A cultura da violência doméstica continua a ser promovida! E as mulheres, homens e crianças continuam a morrer. O assunto é demasiado incómodo. E pelos vistos a violência doméstica faz parte da cultura portuguesa! Quando é que isto acaba?