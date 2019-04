Abaixo a lusotimidez

Infelizmente, nem sempre as classes políticas portuguesas sabem promover a Lusitanidade como meio e fim, instrumento e trunfo. Fala-se muito, discursa-se mais, fazem-se grandes planos teóricos com notas de rodapé, mas de Trás-os-Montes a Brasília, o povo interroga-se: o que é isto?

20-04-2019

Existe no "pensamento politicamente correcto" a ilusão de que o mundo começou agora. Como é evidente, os nossos antepassados pensavam o mesmo. E os nossos vindouros também, sobretudo quando olharem para as inquisições de hoje como nós olhamos para as de ontem