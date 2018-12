A VOX do extremismo

"Reconquista!" É este o mote que lançou a campanha nos meios de comunicação social e nas redes sociais deste novo e extremado partido.

O partido VOX – que defende, entre tantas coisas, o fim das políticas de interrupção voluntária da gravidez, o fim do casamento entre pessoas do mesmo sexo, o fim de legislação que pune ofensas de género, que quer combater a imigração ilegal construindo um muro entre Ceuta e Melilla e que deseja terminar com as regiões autónomas – elegeu, com 11% dos votos, 12 deputados para o Parlamento da Andaluzia.

"Reconquista!" É este o mote que lançou a campanha nos meios de comunicação social e nas redes sociais deste novo e extremado partido, com ligações directas a descendentes do ditador Francisco Franco. Sob a falsa égide epopeica do legado dos reinos Hispânicos, do século VIII, de conquista territorial aos mouros do actual Reino de Espanha, este partido acrescenta o apogeu colonialista do expansionismo europeu, entre os XVI e XX, musculando-o com o melhor do nacionalismo da ditadura de Franco, para apresentar este "novo", diga-se velhíssimo, projecto de salvação patriótica.

Escusado será dizer que o seu porta-voz, Santiago Abascal, admira ilustres controversos como Marine Le Pen, Steve Bannon e Donald Trump, sendo o lema da campanha: "Espanhóis Primeiro".

É de latente importância salientar que este movimento se refugia no saudosismo, ou seja, no "brilhantismo" genocida do nacionalismo, que espoletou a Guerra Civil Espanhola, em vez de encarar os problemas sociais, económicos, culturais e ambientais com diferentes abordagens políticas. Isto denota-se pela ausência de propostas para garantir direitos humanos fundamentais, combater os impactos das alterações climáticas e a total ausências de políticas públicas de protecção dos animais. Também por isto não é de estranhar que o VOX esteja intimamente ligado ao sector da caça, da tauromaquia e da agropecuária intensiva. Sectores obsoletos e parados no tempo que lutam pela manutenção do status quo pese embora todas as evidências sociais, culturais e científicas dos impactos negativos que têm na sociedade e nos ecossistemas.

Mas será de surpreender que o extremismo de Direita tenha deixado mais uma ferida aberta nas democracias ocidentais? Infelizmente, nem por isso. Este fenómeno verifica-se, sobretudo na Europa, pela erosão e implosão de partidos tradicionais e maioritários que envoltos em escândalos, corrupções e desfalques económicos e sociais, não conseguem dar respostas aos problemas diários dos cidadãos e cidadãs comuns.

Curioso, e mesmo intrigante, subentenda-se assustador, é analisar como o marketing político deste partido, tendo por base a manipulação de massas que derivam dos ensinamentos de Edward Bernays, se metamorfiza apelidando o seu extremismo não meramente de direita mas de imperiosa necessidade. Consideram-se não um partido de extrema violência, mas de extrema necessidade. Esta simplificação do discurso político, esta linearidade da apresentação de propostas, esta uniformização linguística, recorda-me de um dos livros mais importantes alguma vez publicados. Falo de 1984, de George Orwell. Na distopia descrita, o regime totalitário instalou um novo idioma, apelidado de Newspeak (Novilíngua), como método de alienação cultural e social das populações. Quanto menos riqueza frásica mais restrita será a percepção colectiva das massas. Será que Orwell era vidente? A frase emblemática de 1984 mantém-se, arrepiantemente, mais realista que nunca. "Guerra é Paz. Liberdade é Escravidão. Ignorância é Força."