A vitória da política sobre o País

Trapacear, enganar, iludir ou, em último caso, burlar são qualidades extremamente apreciadas pelos comentadores/analistas políticos. O problema dos professores é um exemplo claro do estado da política. Diz-se que Costa ganhou e isso tornou-se mais importante do que discutir a justeza ou falta dela das reivindicações.

Um dia alguém perguntará ao rei que vai nu porque é que ele não tem roupa, e perceber-se-á que deixámos de lado muitas alternativas que não passam pelo défice zero, pela subjugação às “regras europeias”, pela hegemonia da banca e da finança, pela mediocratização do nosso futuro. Um dia

Nos últimos dias assistimos a uma crise política em que está em cima da mesa a demissão do Governo e eventual dissolução da Assembleia da República.

Para a população que nunca saíra do torrão natal, (...) os retornados eram concorrentes num mercado laboral e habitacional escasso ou apertado, a atravessar uma crise sem precedentes

07-05-2019

Uma pequena parte dos super-ricos preocupa-se com o futuro da humanidade. Mas a maioria oligárquica dos multimilionários angustia-se, de forma compreensível mas ingénua, com a sua particular sobrevivência