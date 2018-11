A violência no futebol é de todas as cores

Ponto prévio: sou a favor das claques. Dos cânticos, do colorido que dão aos estádios, de toda a festa que proporcionam. Especialmente em Portugal. Um país onde o adepto comum não tem uma cultura de apoio. Mais facilmente se faz ouvir para assobiar o árbitro do que para incentivar a sua equipa. Vou mais longe: muitos estádios portugueses seriam quase cemitérios sem a presença dos grupos organizados. Esse é o lado bom. Aquele que faz falta. E que deve ser elogiado em medida proporcional às críticas que são feitas em casos de violência.

Depois vem a outra parte. O da promiscuidade e dependência que as direcções dos clubes estabelecem com estas organizações. Um dos erros de Bruno de Carvalho foi a proximidade permanente da Juventude Leonina. Quase como se a claque fizesse parte da direcção do clube. Um dos desses exemplos é lembrado pela Sábado, esta semana, quando em Dezembro de 2016, três dezenas de membros da claque tiveram autorização para assistir a um treino na Academia de Alcochete e falar com treinador e equipa técnica por causa do mau momento vivido pela equipa na altura. Não faz sentido. Uma claque, por mais fiel que seja, não deve ter esse direito. Mas as cedências e demasiados mimos dados aos adeptos organizados não são um exclusivo de Bruno de Carvalho. Foram prática comum entre quase todos os que o antecederam. Nem acontecem apenas no Sporting. Com Benfica e FC Porto não é muito diferente. Nenhum destes clubes é capaz de manter uma distância de segurança saudável das suas claques. Pelo lado político, claro. Pelo medo de se ser impopular aos olhos daqueles que têm a capacidade votar em bloco.

E aqui começa outro problema. Uns pensarem que o clube deles é mais exemplar do que o dos outros. Na relação com as claques, nenhum tem autoridade moral para se achar melhor. E a violência no futebol português não se resume ao dia 15 de Maio. Também na época passada, uma claque do Vitória teve um comportamento semelhante em Guimarães. A diferença: não foi filmado. E antes já tivemos adeptos mortos. Dentro e fora dos estádios. E todos os fins-de-semana temos árbitros agredidos. Por adeptos organizados e… desorganizados.