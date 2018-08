A velha cepa portuguesa

Nem nunca ninguém me explicou que tínhamos usado napalm durante a guerra colonial nem que tínhamos cortado cabeças de indígenas. Tudo isso, dirão alguns fecundados de ardente patriotismo, com o honesto propósito de servir o interesse nacional e a bem da expansão da civilização europeia e da "velha cepa portuguesa".



É importante que este debate saia das universidades e invada o espaço público e mediático, é importante que os meios de comunicação social participem desse tipo de disputa intelectual, não se limitando a funcionar como caixas de ressonância do meio académico (pelo teor das conversas havidas, esta é uma polémica que está ainda a balbuciar e em que ainda não se disse o que de mais importante deveria ser dito). Por um lado, porque muitas pessoas que intervêm no espaço mediático detestam a verbalização dos episódios da História que nos envergonham e embaraçam a todos. Como se o 25 de Abril e a independência das ex-colónias africanas tivessem sido suficientes para restituir a dignidade àqueles povos e aos seus descendentes (muitos dos quais vivem entre nós, são netos, bisnetos ou trinetos de escravos e cativos, e fazem também parte da sociedade portuguesa), como se a página do colonialismo, da escravatura, do trabalho forçado, das humilhações, das prepotências tivessem sido viradas ou apagadas, e servissem como reparação pelo catálogo de horrores cometidos pelos Portugueses. Como se a colonização tivesse sido apenas um parêntesis que já fechámos e que podemos esquecer, atirar simplesmente para trás das costas. De resto, como disseram Alexander e Margarete Mitscherlich mas a propósito do Holocausto, não nos compete apenas a nós decidir quando é que devemos deixar de tirar consequências de um passado que aniquilou a vida, a dignidade e a felicidade de um número tão elevado de seres humanos.



Por outro lado, porque a história do colonialismo português (hoje sabemos mais factos e conhecemos mais pormenores sobre o nosso colonialismo, o que nos permite compreendê-lo melhor e mais profundamente), parece não ter chegado ao público mais alargado, continuando a prevalecer, ao invés, o discurso ideológico do luso-tropicalismo patrocinado por Salazar, Adriano Moreira e outros: muitas pessoas, mesmo entre as gerações mais novas, continuam a repetir a cómoda lengalenga de uma colonização menos violenta que a de outros países europeus, porque o português, ouve-se ainda nos cafés, é propenso a miscigenar-se e a misturar-se com os indígenas (negros, indianos, etc.). Depois, as representações dominantes da presença portuguesa em África são aquelas que pululam e proliferam nas livrarias na forma de romances históricos, os quais não passam, na maioria dos casos, de manifestações de nostalgia (género África Minha) que, ao elidirem os valores que estruturavam e codificavam a ordem social e política (desigualdade racial, abusos sexuais, trabalho forçado, etc.) nos espaços coloniais, acabam por validar a presença colonial e servem apenas para embalar ou manter em boa paz a nossa consciência. Boa consciência que muitos alimentam através de uma perversão moral, que consiste em diluir a própria culpa na culpa dos outros, ou seja, relativizando o sofrimento que nós causámos (a escravatura fomentada pelos portugueses) com o sofrimento causado pelos outros (a escravatura que já existia nos territórios africanos).



Por outro lado, ainda, porque não é possível pensar que os efeitos de vários séculos de colonialismo e escravatura deixaram simplesmente de se fazer sentir no presente. Tal como se os clichés herdados de um saber construído durante séculos (que separavam os mundos do colonizador e do colonizado através da relação dominação/submissão e das dicotomias civilizado/selvagem, tradição/modernidade, trabalhador/preguiçoso, etc.) tivessem deixado de inundar os discursos e de ter implicações no quotidiano. Como se não continuassem a existir portugueses com o sentimento de nunca terem sido totalmente aceites como cidadãos. Como se o racismo e a desigualdade nas formas efectivas de os africanos ou afrodescendentes participarem na vida social e na cultura portuguesa não continuassem bem implantados ideologicamente entre nós.

A História de Portugal que aprendi na escola estava mais próxima da visão transmitida pelo Estado Novo do que do frágil edifício da democracia instaurada, anos antes, pelo 25 de Abril. Era uma história ampla e profundamente politizada, formada ao longo de décadas de manipulações, censuras, ocultamentos, uma história assente nos grandes nomes e nos grandes feitos dos "heróis da pátria". Por seu lado, os "Descobrimentos", considerado o acontecimento máximo da nossa História, eram cultivados de maneira narcísica e analisados como uma dádiva divina, e os Portugueses um povo que representava no Mundo, com mais brilho que os outros, as virtudes universais da espécie humana.Dessa história monumental que se formou na minha puerícia e adolescência excluía-se o comércio de seres humanos (escravatura) e a sua racialização, os exercícios de crueldade, os abusos, as atrocidades, as brutalidades, a violência do forte e a extorsão do rico, a recusa da dignidade, do reconhecimento e do respeito a milhões de seres humanos apenas com base na cor (negra) da sua pele. Nunca me foi dito, por exemplo, que o confisco dos territórios coloniais, aonde por tantos séculos caranguejaram os portugueses, tinha sido acompanhado de massacres, de violências terríveis e de sucessivos sistemas jurídicos que assentavam em teorias racistas que recusavam aos africanos os mesmos direitos que eram concedidos aos brancos cidadãos europeus.Nunca me explicaram que os subúrbios de Luanda e Maputo, quando já estávamos no início da década de 1970, continuavam votados à indiferença urbanística, não passavam de depósitos de gente desprovida dos mais básicos meios da existência humana, sem comida, sem colchão, sem água canalizada, sem medicamentos; nunca me disseram que os musseques (Luanda) e os caniços (Lourenço Marques) eram ainda constituídos de barracas, palhotas ou casas miseráveis ligadas umas às outras por caminhos de terra, não raro ensopados em lama, por onde deambulavam crianças indígenas reduzidas a osso ou com barrigas grávidas de lombrigas, à margem da assistência médica, ou mulheres negras com um longo historial de abusos sexuais pelos portugueses brancos, respeitáveis pais de família ali levados, sabe Deus quantas vezes!, pelo ímpeto dos seus instintos mais baixos e desprezíveis.