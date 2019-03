O nosso guia queria mostrar--nos o outro lado da cidade mas acabou a mostrar-nos tudo. Sem placa nem megafone, ele falava baixinho, sem reclamar a nossa atenção, a parecer todo feito de gentileza, mestre budista em matéria de paciência, rei do passo a passo, mais cicerone que um taxista de aeroporto. Estávamos sem palavras; felizmente a ele elas sobravam-lhe. Brincámos: há uma coisa muito portuguesa nisto de querermos encontrar portugueses do outro lado do mundo - e tem tudo a ver com a língua.



Só que a língua é traiçoeira e a cada duas frases dividíamos o mundo entre nós e eles: "Eles gostam muito de…", "Ah, eles aqui não costumam…", "E vocês sabiam que eles…", "Mas eles são assim?...". Sem darmos conta, no momento em que falávamos deles dizíamos muito mais sobre nós. Estávamos na terra deles a falar deles como se a terra fosse toda a nossa. Curioso: ele, o nosso guia improvisado, também não era dali - só que no momento em que nos levou a conhecer a terra deles ela passou a ser um bocadinho mais dele e, assim, nossa.



De mangas compridas no meio do deserto, ele parecia ignorar a temperatura ambiente tanto quanto ignorava as cerimónias de um primeiro encontro. Despido de salamaleques, fez uma pergunta que soou mais a uma ordem às tropas do que a interrogação: "Estão preparados?" Nós estávamos mais preparados que um leite-creme em pó - ele queria ser um guia para nos levar à cidade que não vem nos guias? Doçura.Ainda a lidarmos com o facto de estarmos de t-shirts, calções e vestidos (vestidos de turistas) enquanto ele, a viver ali há sete meses, já se vestia como os locais (e achava que uma leve brisa pedia uma camisola), sentíamo-nos melosos: ele estava a arrumar-nos em dois táxis, a tratar de tudo sem nos pedir o que quer que fosse; um homem que era uma joia - e nós ouro derretido. Vimos que era de coração: aqueles seus melhores amigos acabados de fazer nem teriam de pagar para ver. Foi a primeira lição que nos deu: há coisas que não têm preço e sentirmo-nos em casa é a mais importante delas.