A tempestade depois da bonança

A Coreia do Norte fez desaparecer toda a propaganda norte-americana do país, cancelou as manifestações habituais contra o "imperialismo ianque", e prometeu vagamente ir retirar a artilharia da zona da frente, que ameaçava Seul.Por outro lado, Kim Jong-un nomeou novos responsáveis militares importantes, aparentemente para dirigir a "nova esperança": No Kwang Chol (ministro das Forças Armadas), Kim Su-gil (Bureau Político), Son Chol Ju (organização), Ri Young-gil (Estado-maior).Não são "moderados", mas não são os mesmos.O que é preciso saber, porém, é quanto tempo demorará a Coreia do Norte a desmontar os mísseis intercontinentais Hwasong-15, de 13 mil quilómetros de alcance, e os KN-15 (Pukguksong-2), de menor alcance, mas putativamente mais precisos e movidos a combustível sólido. E se os desmantelará.E é preciso perceber porque existem novos edifícios no centro de testes de Yongbyon, ou porque não há demolições significativas no complexo de mísseis e satélites de Sohae.Sem estes passos continuarão as sanções.E com sanções não há desenvolvimento económico.E sem desenvolvimento, Pyongyang nunca será a Suíça, onde o jovem Kim Jong-un estudou e descobriu o universo exterior.É preciso começar com uma dose saudável de cinismo.A verdade é que se não houvesse foguetões planetários em jogo, capazes de atingir (com previsão de razoável precisão) os EUA ou a Europa, ninguém se importaria.A disputa entre as duas Coreias e os seus protectores seria uma guerra terrível, mas distante, ou irrelevante para a grande maioria dos seres humanos.Mas a verdade é que os instrumentos de destruição global existem. E servem um regime político que tem vivido num estado de emergência paranóica, açaimado por punições financeiras, tratado como um pária internacional, que age quase clandestinamente por todo o mundo.Daí à Desnuclearização Completa, Verificável e Irreversível (DCVI) vai um passo: os negociadores americanos querem a DCVI. Quando Trump se sentou com Kim em Singapura, era isso que Washington via na declaração final, na qual Pyongyang se comprometia, sozinha, à "desnuclearização completa".Mas começaram os "se", os "mas", os "contudo", as traduções livres e as interpretações.Os EUA querem um ato único, ou pelo menos rápido. A Coreia do Norte deseja um "processo", onde desmonta o arsenal, peça a peça, em torno de concessões.Os EUA desejam um movimento unilateral, porque dizem não ter armas nucleares permanentes na península. Pyongyang quer "bilateralidade", ou "um sistema internacional de neutralidade, em que não seja necessário possuir armas nucleares".Trump achava que dava essas "garantias" com o anúncio da suspensão dos exercícios conjuntos com o Sul. Mas a Coreia do Norte fez saber ao secretário de Estado Mike Pompeo que essa medida "salutar" não é suficiente.Entramos assim num processo especialmente delicado e perigoso. A agência noticiosa norte-coreana, a KCNA, é um bom barómetro. Voltou a dizer que é preciso separar "a boa vontade do Presidente Trump (...), em que continuamos a confiar", das "medidas e exigências dignas de gangsters", colocadas por outros negociadores de Washington. E no jornal Rodong Sinmun, a linguagem, aparentemente dirigida a Haspel (CIA), Pompeo (diplomacia) e Bolton (segurança), é ainda pior.E enquanto se discutem "medidas para a construção de confiança mútua", temem-se percalços algures entra a paz e a guerra, como seria um catastrófico acidente nuclear. Ou um lançamento em pânico ou dúvida. Ou, apesar das mudanças no topo, e aparente unidade de comando, uma divisão entre responsáveis securitários de Pyongyang.Claro que a Coreia do Norte rubricou pelo menos dois protocolos de alerta prévio (INFCIRC 335/336), no seio da ONU, em caso de desastre. Mas torna-se urgente a colaboração contínua entre universidades, laboratórios técnicos, serviços de segurança, centros de comando e controlo, equipas de ligação e inspectores.Sem isto não haverá nada. Só palavras.E as palavras que constroem podem sempre destruir.O jornal russo Nova Gazeta relembra que o caso Skripal tem antecedentes, dentro da própria Federação: em 1995, ainda sob Ieltsin, com o banqueiro Ivan Kivelidi, e em 2005, já com Putin, com o jornalista Yuri Shchekochikhin.Os dois foram assassinados por meio de uma substância desenvolvida em laboratórios militares. Seria o Novichok Foliant.A grande suspeita, neste momento, é terrível: por várias razões, a começar pelo escancarar dos antigos arsenais, o Estado russo não pode garantir o paradeiro de certas armas químicas e biológicas, alegadamente nas mãos de máfias, cartéis criminosos e impérios delinquentes.Tal proliferação arrisca-se a ser banalizada. Importa saber como se sai daqui.O Reino Unido anda há dois anos a sair da Europa, mas não consegue.David Davis, chefe negocial entre Londres e Bruxelas, acabou por desistir, o que mostra os obstáculos.A verdade é que, com os boatos de um abandono "duro", sem acordo, muitas empresas icónicas, a começar pela Jaguar Land Rover, avisaram que desistiam das ilhas britânicas.Theresa May caminha assim sobre um fio. Na carta de demissão, e à porta fechada, Davis disse temer o (quase) pior: uma saída feita nas condições da União Europeia, em que a monarquia ficará obrigada a muitas regras, incluindo judiciais, tornando o Brexit uma mera palavra sem efeitos práticos.Antes assim, dirão alguns. Mas é o caos entre os "abandonistas".Outrora chamou-se "progressivo" ao rock "experimental". Frank Zappa (na foto), do Além, com The Roxy Performances, seis CD de 1973, mostra o génio. E revivem os King Crimson, com o espectacular Live in Vienna (ouça-se Dawn Song, ou o Schoenberg Meltdown Interlude). Dos Van Der Graaf, Live at Rockpalast: energia e epopeia.O saxofone de David Jackson e o violino de David Cross investem em Another Day: Trane to Kiev é incrível. Quanto a Carl Palmer, sonha o seu antigo trio: ELP Legacy Live. E no "proto-jazz rock blues", Van Morrison e Joey de Francesco produzem You're Driving Me Crazy. Por fim, duas reedições da baterista Lucia Martinez: Soños y Delirios (Nuba) e Azulcielo (Karonte). Grandes músicas.