A taça que importa

Só que se o Jamor é bonito, mais bonito é o que ele contém. Quando o futebol é bom e total (fandango, chulas e fado, como queria o Paião), os jogadores não jogam, dançam - e foi assim naquele dia. O Benfica bailou e, no fim, fomos a trote para a Avenida da Liberdade. No lugar das marchas, marchámos. Lembro-me de que estava quase a chegar ao Marquês e quase a ficar sem voz quando a torrente começou a entoar qualquer coisa sobre ver o Porto a arder.



Detive-me como um guarda-redes na hora dos penáltis. Já nem tinha a farda vestida, mas a chama também só a queria à flor da pele. Separei-me do cortejo. Esta semana, quando vi o verde e o branco, num rio, acorrer ao Jamor, pensei que queria estar na margem certa. Quando não vi pontes, pensei que o Jamor tem tudo, só não tem comparação - e nada devia estragar isso. Vamos lá, cambada.

A nossa farda era embaraçosa. Mas a nossa vontade? Era a final da Taça, era o Benfica, o nosso Benfica, contra o Porto, o Porto do Mourinho - a nossa vontade era imensa, XL. Mesmo com aquela farda que nos fazia as pernas grossas e os braços finos (tudo a nadar ali dentro, praticamente um saco de compras do IKEA), nós íamos lá estar e o resto era conversa.De sangue oculto, que ninguém nos poderia ver festejar um golo marcado ou chorar um sofrido, fizemos a corrente de voluntários, ouvimos o briefing, cerrámos os punhos. Seríamos centenas no seu último teste antes do Euro2004. Tínhamos de olhar para tudo, antecipar tudo, resolver tudo - era assim, pelo menos, que entendíamos a tarefa. Éramos ingénuos, claro, mas com vinte anos, íamos ser o quê?Não me lembro de fintas nem de passes do adversário, lembro-me do golo do Simão e de morder os lábios para não o celebrar. Lembro-me do resto, contudo - com tudo o que o Jamor dá e tira, com tudo o que aquele estádio, naquelas tardes que calham sempre quentes (e naquela festa que é sempre regada e alimentada daquele jeito meio mediterrânico metade latino), oferece, generoso.