Pré-campanha de saldos 08-09-2019 Há partidos que imitam partidos, e outros que parecem incapazes de comunicar em português corrente. Muitas ideias gastas, muitos temas que não aparecem nunca. Populismo disfarçado e elitismo envergonhado. Muita gente contrariada, e ainda mais desinteressada. Desconversa para todos os gostos. Bem-vindos à pré-campanha de saldos. Eleitorais.

A subvenção vitalícia que não recebo 08-09-2019 Tenho direito a receber a subvenção, nem sequer tenho qualquer impedimento a fazê-lo, e, no entanto, não recebo um tostão. A seguir ao nome vem “redução total”, mas ninguém vai ligar nenhuma porque não rende ao populismo crescente e à má-fé de quem sabe que está a mentir.

Santos em Belgrado 07-09-2019 Incrível e verídico, o Sérvia-Portugal, no próximo sábado, dia 7, reúne os treinadores de um Partizan-FC Porto, em setembro de 2000.

Jogos de paciência 07-09-2019 Se tivesse que apostar, diria que Boris Johnson, desde o início, andava à procura de um pretexto para limpar o Partido Conservador de vozes dissonantes e ter eleições antecipadas.

Nos confins da justiça portuguesa...e a terra de ninguém! 06-09-2019 Os terroristas da violência doméstica podem chacinar famílias inteiras e serem condenados a vinte cinco anos de prisão com a possibilidade de saírem em precária.

O medo do medo 06-09-2019 As melhores histórias de sonambulismo não falam de sonâmbulos a esconderem-se debaixo do lençol com medo.

O défice real 05-09-2019 Os saudosistas do falecido Oliveira Salazar contam a história dos cofres cheios de ouro, ignorando a pobreza do País. Hoje, os socialistas exibem, para europeu ver, as contas certas, apesar de os serviços fundamentais do Estado estarem paralisados.

A marca SÁBADO: investigação 05-09-2019 A subeditora Sara Capelo encontrou a história por acaso. Estava na Hemeroteca a ver jornais antigos, quando viu uma fotografia d’A Capital de um homem em pijama numa ala hospitalar com o título: “Grades de silêncio encerram Peralta”.

Um albergue espanhol 05-09-2019 Se António Costa tiver de fazer coligações - que é o mais certo - faz com quem? Com o PAN, na versão minimalista, ou com o PSD, na versão dita patriótica, para enfrentar a tormenta que se aproxima?!

Os salários dos governantes 04-09-2019 No dia 6 de Outubro os portugueses participam em mais um acto eleitoral destinado a escolher os deputados que os representam no Parlamento.

Pacto de silêncio 04-09-2019 A morte da filha do ex-treinador da Selecção Espanhola de Futebol, Luis Enrique, aos nove anos de idade e vítima de um tumor ósseo, ocorreu na semana passada. A notícia foi dada de forma sóbria e discreta.

Entre África e a Caparica: Mário Domingues 04-09-2019 Em Portugal, Mário Domingues foi um dos primeiros (senão mesmo o primeiro) a denunciar o contraponto racista, cruel e aviltante da tão propalada “missão civilizadora dos portugueses”

As fantasias de Narciso 03-09-2019 O que Mindhunter procura dizer é que vivemos entre Sísifo e Safo, num mundo de narcisistas cujo desenho começou nos anos 70, quando o Deus da abundância autorizou tempo e espaço para a indulgência, o culto da imagem

Amazónia: verdades, mentiras e mitos 01-09-2019 Precisaremos de meses para saber, pelas imagens finais da NASA e do seu homólogo brasileiro (o IPE), a comparação entre a atual catástrofe amazónica e a triste história da grande floresta. Mas independentemente disso, importa separar a verdade da mentira, o fundamental do acessório. Sobretudo em Portugal, que vive toda esta angústia - e bem - como causa sua. E não por causa do PAN

Mais partido na governação 01-09-2019 Dêem o poder a socialistas que sejam socialistas, a democratas-cristãos que sejam democratas-cristãos, a social-democratas que sejam sociais-democratas, a comunistas que sejam comunistas, e que pensam e façam a política das suas ideias. Os eleitores depois escolhem, apoiam ou punem