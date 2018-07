A Saúde e o Estado de negação

Recordando Lincoln: "Pode-se enganar a todos por algum tempo; pode-se enganar alguns por todo o tempo; mas não se pode enganar a todos todo o tempo".

No debate do Estado da Nação, o Governo voltou a ser fortemente criticado pelos inegáveis problemas que diariamente afetam o Serviço Nacional de Saúde. Isto apesar dos últimos meses terem sido marcados por uma tentativa do Governo de aparentar normalidade num Serviço Nacional de Saúde que como se sabe está à beira do colapso. Mas a realidade é sempre mais forte do que a ficção. Ou recordando Lincoln: "Pode-se enganar a todos por algum tempo; pode-se enganar alguns por todo o tempo; mas não se pode enganar a todos todo o tempo".

Podemos olhar para algumas promessas dos últimos 2 anos e meio e o estado em que a Saúde da Nação se encontra hoje.

Em Janeiro de 2016 foi prometida a criação, até ao final da legislatura, de 100 novas Unidades de Saúde Familiar. Mais tarde, o Primeiro-Ministro foi ainda mais longe, prometendo, que ia construir 113 novas unidades até ao final da legislatura. Afinal, já vamos nós a chegar ao final da legislatura e foram abertas apenas 55 novas unidades, um número muito longe do número prometido. Com algum otimismo, ainda podíamos estar a tempo de lá chegar daqui a um ano – mas, tal como foi concluído num dos últimos relatórios do Observatório Europeu dos Sistemas de Saúde "as Unidades de Saúde Familiar aumentam lentamente", e o número de unidades abertas no ano passado foi o mais pequeno de sempre. Ora, assim não chegaremos lá.

O mesmo se passa relativamente ao objetivo de cada português ter o seu médico de família. Quem não se recorda de ouvir o Primeiro-Ministro há exatamente dois anos dizer que 2017 "de uma vez por todas" ia ser o ano em que nenhum cidadão continuava sem médico de família. Ora de nenhum que era o objetivo traçado, estamos ainda com 700.000 portugueses sem médico de família. Fazendo as contas, com uma redução de cerca de 150.000 por ano a que temos assistido, ainda vai demorar quase 5 anos para chegar lá. Talvez lá para 2022 consigamos lá chegar.

E junta-se a esta situação o facto de os médicos estarem atualmente com listas de utentes cada vez maiores, a rondar os 2.000 utentes, uma média de 21 consultas por dia, colocando em causa naturalmente a qualidade do serviço público prestado.

Se a isto juntarmos tempos médios de espera por consultas de especialidade de 5 anos por uma consulta de dermatologia (Aveiro), 3 anos por uma consulta de oftalmologia (Chaves), 2 anos e meio por uma consulta de ortopedia (Lamego), 1 ano e meio por uma consulta de neurocirurgia (Faro) e pneumologia (S. João), o cenário de ruptura que é traçado pelos profissionais de saúde, que se têm manifestado em defesa do Serviço Nacional de Saúde, é claro. Pena é que numa altura em que se debate o Estado da Nação, tenhamos um Governo que aparenta estar em estado de negação.