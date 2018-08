A sala de ballet de Ronaldo

O seu primeiro golo profissional vale a curiosa repreensão de Bölöni, na ressaca de um 3-2 do Sporting ao Bétis em Agosto de 2002.

É um dia como outro qualquer, 4 de Agosto de 2002. O Sporting está a jogar com o Bétis. Aos 28 minutos, Toñito lança Quaresma, 1-0. Pouco depois (32’), Joaquín passa por entre o chileno Contreras e o argentino Quiroga antes de cruzar para o 1-1 de Alfonso. Mais golos só na segunda parte. Aos 55’, Prats passa a bola a Quaresma, facto aproveitado para um cruzamento imediato e toque subtil de Pedro Barbosa: 2-1.



O Bétis reage e empata novamente, aos 85’, por Alfonso, de cabeça, após livre pela esquerda de Calado – esse mesmo. Quando já toda a gente espera o apito final, chega o momento alto do jogo, com Cristiano Ronaldo a ser mais rápido do que Prats e a rematar ao ângulo superior esquerdo.



Nesse dia, o Sporting joga com Tiago, César Prates, Beto, Quiroga, Contreras, Ricardo Fernandes, Rui Bento, Barbosa, Quaresma, Toñito e Niculae. Entram ainda Hugo, Paulo Bento, Custódio, Ronaldo, Danny, Diogo e Luís Filipe.



No final, Laszlo Bölöni refreia os ânimos da imprensa, já pronta a coroar Ronaldo. "Acredito nele, porque tem talento. Mas se pensa que um campo de futebol é uma sala de ballet, ou se pensa que já é jogador de futebol, está a incorrer num erro enorme. Tudo farei para que não pense desta forma. Fala-se muito do Ronaldo. Basta de falar nele, pois ainda só marcou um golo."