A SÁBADO investiga

A procura da melhor informação – do exclusivo – faz parte do nosso ADN. Isso só é possível porque muitas pessoas se habituaram a confiar no profissionalismo dos jornalistas da SÁBADO. Queremos que continue, cada vez mais, a ser assim

Ao longo dos anos a SÁBADO habituou os leitores a encontrarem nas suas páginas artigos e investigações exclusivas, algumas das quais marcaram – e ainda marcam – a atualidade nacional. Foi através da SÁBADO que o País ficou a saber, por exemplo, que o ex-primeiro-ministro José Sócrates estava a ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas de corrupção, que Duarte Lima estaria envolvido num negócio imobiliário que poderia constituir uma burla ao BPN (pela qual foi recentemente condenado) ou que o então secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, tinha viajado a convite da Galp (com quem o Estado mantinha um diferendo em tribunal) para assistir ao jogo Portugal -Hungria, a 22 de junho de 2016.



Foi também através da SÁBADO – da edição em papel e da online – que, só no último ano, os leitores puderam conhecer as suspeitas que recaíam sobre o juiz Rui Rangel, os detalhes do chamado caso dos emails do Benfica, os contornos do assalto aos paióis militares de Tancos ou as ligações portuguesas ao terrorismo internacional.



Esta lista podia continuar (maçonaria, BES, Opus Dei, Serviços Secretos...). E serve para dizer que a procura da melhor informação – do exclusivo – faz parte do ADN da SÁBADO. No entanto, isso só é possível porque ao longo dos anos inúmeras pessoas se habituaram a confiar no profissionalismo dos jornalistas da SÁBADO para tratar da melhor forma informações cuja revelação constituía um verdadeiro interesse público. É por isso que, numa época em que a comunicação e interação entre leitores e jornalistas é cada vez mais importante, decidimos abrir um canal para onde o leitor poderá enviar as informações que considera merecedoras de tratamento jornalístico.



Demos-lhe um nome simples: investigação SÁBADO . Através dele queremos chegar àqueles que continuam a acreditar na força da imprensa livre e independente dos vários poderes – político, económico ou religioso – como guardiã das liberdades e defensora do Estado de direito. Com a garantia de que qualquer informação será alvo de um rigoroso escrutínio e sujeita a um processo de confirmação factual, como é próprio de um jornalismo de qualidade.



Uma feliz coincidência

Quis o destino que o lançamento deste canal coincidisse com a detenção, em Budapeste, de Rui Pinto – o pirata informático cujo papel no Football Leaks e no ataque aos servidores do Benfica foi revelado pela SÁBADO em setembro de 2018. Como não podia deixar de ser, voltamos a fazer capa com uma investigação ao caso e trazemos-lhe novas revelações sobre o que mudou para que um processo iniciado em 2015 tenha tido um rápido desenvolvimento em poucos meses. Sem querer adiantar demais, posso dizer-lhe que a reportagem da SÁBADO pode ter tido alguma coisa a ver com isso. Saiba tudo a partir da página 36.

Boa semana.