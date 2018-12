A rebelião das massas

Capa n.º 762

A França revoltada, rebarbativa, que diz passar "da indignação à cólera, e da cólera à raiva", não é nova. Em 1385, num mês quente do início do Verão, começou um cortejo de revoltas campesinas no Vale d’Oise. Ficou conhecido como Jacquerie: não tinha comandantes ilustres, e erguia -se contra as taxas discricionárias, a opressão feudal, a pobreza extrema e a rapina do sangue azul, a entrega das províncias a mercenários impiedosos, e o alegado abandono do "bom Rei João" pela sua corte, numa triste batalha da Guerra dos Cem Anos. As violências do baixo povo ficaram lendárias, e a repressão foi brutal.De 1792 a 1800, na Bretanha, em Maine, Anjou e na Normandia, reagiram contra a França "revolucionária e centralista" os Chouans, insurrectos e guerrilheiros que se opunham à colocação de padres laicos, aos impostos de guerra, ao recrutamento obrigatório, à pilhagem de igrejas e à requisição de bens pelo Estado.