A quantidade das mensagens diminuiu, o risco nem por isso

Era 29 de Junho de 2014. Na rede social Twitter, membros e apoiantes de um grupo terrorista do qual poucos tinham ouvido falar no Ocidente começaram a partilhar um vídeo de 12 minutos. Produzido pela Al-I’tisam Media, e intitulado "Breaking the Borders" esse vídeo mostrava o então porta-voz Abu Mohammad Al Adnani e o líder militar Abu Umar al-Shishani à frente de alguns dos despojos tomados em Mossul e de tanques e escavadoras a destruir um posto fronteiriço entre a Síria e o Iraque. Para eles era um dia histórico: a acção simbolizava o fim das fronteiras herdadas dos famosos acordos de Sykes-Picot.

Pouco depois começou a ser partilhada também nas redes sociais uma mensagem que anunciava uma grande novidade. Ela chegou em formato áudio, naquele que era o primeiro dia do Ramadão, com um título sugestivo: "Esta é a promessa the Alá". Nela, Abu Mohammad Al-Adnani, anunciava que os membros mais sábios do Estado Islâmico do Iraque e da Síria tinham decidido que estavam reunidas as condições para aquela que era uma obrigação de todos os muçulmanos: o estabelecimento de um Califado, gerido pela Sharia, e a nomeação de um novo califa.

Dois dias depois, o novo auto-proclamado califa deu voz ao seu primeiro discurso áudio: "uma mensagem aos mujahedines e à nação muçulmana no mês do Ramadão". Nela, Abu Bakr al-Baghdadi apelava aos muçulmanos para agirem contra a repressão global e para imigrarem para o novo califado. Um chamamento feito não só a combatentes mas, sobretudo, a quadros qualificados da sociedade civil: médicos, juízes, engenheiros, arquitectos, juízes, etc.