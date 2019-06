A próxima batalha nacional

Portugal de Passos Coelho e de Costa, de Sá Carneiro e de Guterres, de Eanes e de Soares, de Spínola e Marcelo, é o mesmo. Afastada a questão da forma de estado e do regime, aceites os princípios gerais de eleição em vez de sucessão ou cooptação, da unidade nacional em vez do federalismo, da Europa em vez do Terceiro Mundo, tudo o resto são discussões menores.Parece ousadia dizê-lo, mas o que separa os cidadãos comuns, os partidos, os eleitores e os eleitos, os que quereriam mais parlamentarismo ou mais presidencialismo, mais independentes ou menos referendos, mais regionalismo ou mais centralismo, uma ou duas câmaras, é muito menos dramático do que se poderia pensar.Essa é uma das razões por que não vivemos num estado latente de guerra civil ou de permanente tragédia política, ao contrário de outros países, muito próximos ou muito distantes.

