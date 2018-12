A política e o Conselho Superior do Ministério Público

No ano de 2016, a direcção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público efectuou negociações com o Ministério da Justiça no âmbito da discussão da Lei de Organização do Sistema Judiciário.

A Proposta de Lei apresentada pelo Governo na Assembleia da República corporizou um acordo que consagrou um regime de mobilidade dos magistrados do Ministério Público que dependia do prévio consentimento dos mesmos.

No último momento da discussão da proposta na Assembleia da República, em sede de especialidade, o grupo parlamentar do Partido Socialista viabilizou uma proposta apresentada pelo grupo parlamentar do PSD que consagrou precisamente o contrário do que tinha sido acordado com o Governo.