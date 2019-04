Ele e a minha campainha eram dois contra o mundo. Quando olhei pelo óculo percebi que vinha com pressa, mas não imaginei que trouxesse uma notícia de última hora. Trazia: "A tua vizinha da frente é extremamente simpática." Pensei no advérbio de modo - era extremo - mas ele, pouco interessado em dar-me tempo, continuou: "Cumprimentou-me quando entrou no elevador e à saída desejou-me um bom dia, um bom dia com vontade, um bom dia a sério. Fiquei parvo." Parvo é a conversa com estranhos estar em desuso, disse-lhe.Na sequência, contei-lhe de uma conversa com um estranho que tive outro dia num comboio. Para efeitos narrativos, usei uma figura de estilo (é o meu modo): a hipérbole. Agora retrato-me: não tive uma conversa com um estranho - a menos que os meus esgares, sorrisos e levantar de sobrancelha contem como entradas num diálogo.Na paragem tinha visto que ele vinha num grupo, era um de oito homens a caminho de um almoço de velhas glórias, com ar de quem sabe que isto de estar vivo apesar de tudo já é uma glória. "É na cabeça", começou. "A pior doença é na cabeça", completou. Para mim fechou: log-out feito na aplicação da Netflix. Olhei com olhos de ver: ele sorria dos pés à cabeça, pronto para o fandango mas farto de folclores."Quando as pessoas são muito pensativas… Eu já ouvi gente dizer que fuma para esquecer." Os outros anuíam, eu queria saber mais. Devo ter acenado com a cabeça, num gesto que tinha mais de egoísmo que de generosidade. Filha de pudor desconhecido, cheguei-me mais perto para ouvir aquele homem com idade para ser meu avô.Acho que ele reparou porque quando os outros já olhavam pela janela ele falou para mim. "Um colega perguntou-me no outro dia se não tenho problemas porque ando sempre contente. Eu perguntei-lhe se devia andar para aí a chorar. Sou assim, tenho este feitio." Então, perguntei-lhe sem perguntar: e porque é que a conversa entre estranhos caiu em desuso? Não é parvo?

