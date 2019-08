A nossa crise

ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de agosto de 2019.

Parado, aquele carro era um poema: cara de fim de semana, pinta de bon vivant e cheiro a novo. Durante 10 minutos, foi um recital: não se moveu um centímetro. Medíamos cada gesto com cuidado, que é o que se faz a cavalo emprestado. Ficámos impacientes (vivemos no primeiro mundo, damo-nos ao luxo de reclamar porque há botões no lugar da chave).Quando conseguimos pôr aquele bombom a andar - no que representou descobrir um segundo caminho marítimo para a Índia -, sentimo-nos pobres. Tanta tecnologia fazia de nós os burros e daquele carro o palácio. Sentíamo-nos pobres. O que se revelaria curioso porque dali para a frente toda a gente nos veria ricos.