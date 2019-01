A normalidade da loucura

Manuel Alegre escreveu que "há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não". Poeta com esperança, Alegre procurou nas palavras o ato de revolta contra um sistema instalado num País em que o vento preferia "calar a desgraça", nada dizer, quando questionado sobre as últimas novidades. Para bem da sua sanidade mental, é bom que Alegre não insista. Se os versos do poeta fizeram todo o sentido naquela infeliz época da História de Portugal, a evocação do poema nos dias que correm só nos pode conduzir a uma gargalhada ou à depressão como o melhor remédio para combater a alucinação coletiva que por aí anda.Tudo começou com a presença na televisão do ex-condenado, atualmente investido no papel de Motard do grupo "Bandidos" (classe!), e ativista social de extrema-direita através da plataforma por ele criada, qualquer coisa como Nova Ordem Social. Claramente inspirado nos últimos filmes de A Guerra da Estrelas e a Primeira Ordem, Machado criou um animado rebuliço nas redes sociais, o que até levou à publicação de uma carta aberta subscrita por umas quantas alegadas personalidades. "O racismo e o fascismo não passarão!" foi o grito de guerra do documento, que acusou a TVI e os apresentadores Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira de promoverem a xenofobia e o racismo. Só faltou mesmo a homofobia.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 10 de janeiro de 2019.