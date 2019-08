A mulher que me leva ao fim mundo

Transpirava num pânico controlado, ao mesmo tempo que me tentava abstrair da autocrítica que teimava em me desconcentrar. Os sensores protestavam, como se não percebessem o que eu estava fazer em embates sucessivos num monte de terra, de um lado, e num silvado, do outro, numa estrada claramente mais estreita do que o carro que parecia gemer «puseram-me nas mãos de um pateta!».

Não era a primeira vez que me acontecia algo assim, mas, com este dramatismo, tinha atingido todo um outro nível. A opção de não fazer tudo em marcha-atrás parecia agora claramente errada. A opção aparentemente segura de fazer a inversão de marcha numa zona mais apertada, que oferecia a "vantagem" de não ter uma ribanceira de um dos lados, já não parecia tão avisada.

Tudo porque quis chegar ao miradouro de um monte numa cordilheira longínqua e carreguei no ícone do mapa, sem pensar que ela me mandaria para um qualquer ponto geodésico do referido monte, onde quase me afundaria em pedregulhos, não fosse a tração elétrica bastante resistente a afundanços.

Ela já me pregou outras partidas, sobretudo em rotundas, onde a segunda saída tanto pode ser a segunda descontando a entrada para um armazém ou contando com a mesma. Ela, com aquele comando que ouço desde o ventre materno e que me deixa nesse conforto perene de, até morrer, ter um timbre feminino a marcar o ritmo da minha música, leva-me até ao fim do mundo, nessa ilusão de que sou eu que escolho totalmente o meu destino.

Leva-me para onde quero e não quero, deixa-me ser, mas engana-se, umas vezes por defeito dela, outras porque não sei o que quero, avalio mal o que quero, ou quero o que afinal não quero.

Enfurece-me, mas, todos os dias, é nela que confio a minha sorte, sabendo que erraremos muitas vezes juntos, por minha causa, por causa dela, por causa dos dois, porque a sorte dela é a minha e, tantas vezes, na saída errada, nas voltas perdidas, descubro um mundo que nunca me atreveria a procurar. E, talvez demasiadas vezes, me esqueço de estar grato por ela ter acertado e errado comigo.

Quando ela apareceu, era cético para me fazer acompanhar. Achava que o meu caminho se fazia muito bem sem outra voz. Mas a verdade é que sou demasiado desorientado para me perder sozinho. Mais vale perder-me e odiá-la, aqui e ali, porque há uma certeza que tenho: ela arranja sempre maneira de me levar para casa.