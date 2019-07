ePaper ou encontre-o nas bancas a 24 de julho de 2019.

Em 2007, jornalistas do público e do Expresso descobriram que o primeiro-ministro José Sócrates tinha concluído a licenciatura em Engenharia Civil, na Universidade Independente, com um exame feito num domingo de Agosto de 1996. Em 2012, outra investigação jornalística, do jornal i e outros, revelou que a licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais de Miguel Relvas, na Universidade Lusófona, tinha sido ilegalmente obtida, pois fora realizada em apenas um ano lectivo (2006/2007).Em 2018, o semanário Sol noticiava que Feliciano Barreiras Duarte, então secretário geral do PSD, tinha mentido quando declarou que o seu mestrado em Direito, na Universidade Autónoma, decorrera em parceria com a Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde de resto passara uma ou mais temporadas na qualidade de visiting scholar (soube-se, então, que Barreiras Duarte nunca colocara sequer a planta dos pés naquela instituição norte-americana). Estes dois últimos, Relvas e Barreiras Duarte, apresentaram a demissão e aliviaram os cidadãos da sua presença no espaço público.Lembram-se destes casos? Certamente que sim. Pois agora, com a recente entrada em vigor do novo Regulamento Geral da Protecção de Dados (RGPD), seria impossível esclarecer quaisquer dúvidas que surgissem sobre o currículo académico destas e de outras figuras públicas.