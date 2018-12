A minha greve é melhor que a tua

Se há classe profissional na Função Pública com superavit de motivos para fazer greve são os enfermeiros. O seu trabalho nunca foi devidamente reconhecido pelos governos, sempre mais atentos e pronto a acudir os poderosos lobbies dos médicos, das farmácias e dos laboratórios

Armando Vara tenta evitar que aos cinco anos de prisão a que já está condenado se somem outros que possa apanhar no processo Marquês. Ou mesmo em outros casos que estão ainda em investigação, como o da Caixa Geral de Depósitos

Para poder aproveitar da melhor maneira as férias de Natal e de Ano Novo, apresentamos-lhe várias sugestões de passeios, do Gerês ao Algarve, sem esquecer os Açores e a Madeira – incluindo os hotéis e os restaurantes ideais para o réveillon

"Alguém ainda acredita que depois das investigações que visaram pessoas colocadas nos patamares mais elevados da nossa sociedade, o PS e o PSD desperdicem a oportunidade de condicionar, controlar e atacar os magistrados através da alteração do seu estatuto, nesta e noutras questões?"

Sem Macron e Merkel, quebrar-se-á a corda bamba da União Europeia. Sobram a traição geracional, a cegueira da direita, o ocaso da esquerda, o desaparecimento do centro. Dos escombros franceses surgirá Marine Le Pen, porque o princípio do fim é agora

Todos os países da União Europeia, sem excepção, estão confrontados com fenómenos ditos “populistas”, onde as movimentações de rua se substituem às filas para votar. Portugal também já teve estes casos. E, num momento de greves intermináveis, apesar de haver governo “amigo”, voltará a ter

As pessoas comem futebol como bulímicos, logo toda a gente lhes enche o prato, mesmo que de vez em quando vomitem para caber mais. O problema é que, sem terem consciência disso, o futebol os come a eles

A falta de lógica nos 15 pontos de avanço do campeão holandês Gullit sobre o campeão europeu Futre.

O “homem democrático” não desapareceu; ele ressurgiu em força e em fúria por todo o lado, reclamando, com razão ou sem ela, que os tecnocratas globais desçam do seu pedestal e passem a habitar o reles mundo da realidade

"São conhecidos vários casos de violência obstetrícia e desconsideração do papel preponderante das mulheres grávidas, desumanizando o parto e retirando direitos humanos fundamentais a estas pessoas."

13-12-2018

Tenho saudades dos tempos em que mitras me abordavam na rua com um "sócio, orienta aí um nite". Em 2019, calculo que o approach mude para "sócio, orienta aí um cigarrinho green sem combustão com design compacto e ergonómico".