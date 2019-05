“Tenho galerias inteiras de fotos, o meu telemóvel parece o de um agente imobiliário”, confessa a jornalista Filipa Teixeira. Descubra quais as melhores ruas para viver em Lisboa e no Porto

Juliana Nogueira Santos tinha um desafio: ficar debaixo de água a 7 graus durante um minuto. Será que aguentou?

Qual o sítio ideal para morar no Porto ou em Lisboa? Foi à procura de resposta para esta pergunta que as jornalistas Juliana Nogueira Santos e Filipa Teixeira percorreram, durante duas semanas, vários bairros das duas cidades e ainda Cascais, Almada, Ericeira, Gaia e Matosinhos."Tenho blocos com fichas técnicas de um montão de ruas e galerias inteiras de fotos, o meu telemóvel parece o de um agente imobiliário", comenta Filipa. "Nenhuma edição da revista tinha sido tão exigente fisicamente para mim como esta", confessa Juliana, que passou um dia de calor a subir e a descer a colina da Lapa para ver, rever e confirmar cada uma das ruas, seguindo as sugestões dos cinco especialistas ouvidos pela SÁBADO: um arquiteto, um arquiteto paisagista, um urbanista, um engenheiro civil e um agente imobiliário. Veja o ranking, elaborado com base em itens como acessos, comércio, estacionamento, espaços verdes, proximidade de escolas e hospitais, segurança, transportes ou qualidade da construção.Estava a fazer a licenciatura em Química quando decidiu que queria estudar cozinha, mas na Escola de Hotelaria de Lisboa disseram-lhe que era muito velha – tinha 24 anos. Paulina Mata seguiu Química, mas nunca parou de se interessar por comida e agora, passados 40 anos, coordena o mestrado em Ciências Gastronómicas e já deu aulas a vários chefs famosos. No restaurante Veganapati, em Lisboa, revelou ao jornalista Markus Almeida como são cada vez menos percetíveis as diferenças entre a comida vegana e a não vegana, pedindo ao chef Luís Campos que preparasse um dos bifes de seitan da carta. E o sabor? "O seitan era saboroso, mas o bife não sabia, de todo, a carne", garantiu o jornalista.Na reportagem sobre objetos históricos e arqueológicos à venda na Internet, o que mais despertou a curiosidade da jornalista Susana Lúcio foi um vendedor que, para além de um livro raro do século XVII, tem perfumes do início do século XX, lotes de revistas de fotografia, garrafas de gasosa BB cheias e seladas dos anos 60 e exemplares do Diário da Assembleia Constituinte de 1975 a 1976. Ao telefone, ficámos a saber que Gustavo Marques também colecionava loiça infantil portuguesa e dedicava parte dos seus dias a procurar vestígios da Pré-História na serra de Monsanto, em Lisboa, e pedaços de pratos da época do terramoto de 1755. Quando se encontrou com Gustavo, a jornalista deparou-se com uma espécie de casa-museu com todos os objetos que ele acha na rua e considera interessantes. E são muitos os objetos, tantos que ocupam quase todo o espaço do apartamento – a cama do colecionador encontra-se montada em cima de pilhas de peças, ao lado de um caixão.