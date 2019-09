ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de setembro de 2019.

O poder chinês é grande até em Portugal. Não apenas pelas compras de empresas poderosas, mas também por jogadas de bastidores como aquela que contamos esta semana - a operação de infiltração na reunião internacional realizada num hotel em Fátima, um encontro com líderes políticos e religiosos. Pormenor: um dos convidados era o bispo emérito de Hong Kong, o cardeal Joseph Zen, conhecido opositor do regime chinês. O tema de capa da SÁBADO começou com um simples telefonema.Mas afinal por que é que andamos sempre a lutar com o sono dos bebés? Os especialistas com os quais a redatora principal Ana Taborda falou disseram-lhe o óbvio: que as crianças nesta idade não têm agenda, mas que nós temos. O trabalho que publicamos esta semana mistura a ciência, a vida e um caso pessoal. Uma história escrita na primeira pessoa pela jornalista que foi mãe e regressou ao trabalho.Quando a jornalista Catarina Moura se sentou para o entrevistar, Matt Preston disse-lhe que tinha estado no Algarve e que vira a SÁBADO a ser lida nas praias. Durante a conversa, também brincou que as calças às riscas verdes e brancas que vestia eram à Sporting. E acrescentou: "O que é que o Benfica vai dizer?" Às tantas, depois de se queixar que acabara de comer um péssimo pastel de bacalhau recheado com queijo da serra - uma armadilha para turistas - pediu-lhe umas quantas recomendações: a jornalista mandou-o comer bifanas na Beira Gare e pregos na Popular do Capelo.A subeditora Sara Capelo encontrou a história por acaso, quando preparava um outro artigo. Estava na Hemeroteca a ver jornais, quando viu uma fotografia d’A Capital de um homem em pijama (não, não era o Matt Preston) numa ala hospitalar com o título: "Grades de silêncio encerram Peralta", um "capitão cubano" detido em Portugal em 1974. Intrigada, a jornalista avançou com a pesquisa e percebeu que o militar fora detido na Guiné e que servira como peão da Guerra Fria. O passo seguinte foi perceber quem era o advogado português que defendera Peralta - Manuel da Palma Carlos.