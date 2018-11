Mais crónicas

A maior ressaca 17-11-2018 A viagem para a Suécia, rumo ao título europeu sub-18, em 1999, com Vasco Faísca entre os convocados.

Baile de máscaras 17-11-2018 Perante estas duas versões, um ingénuo perguntará onde mora a verdade. A questão não faz sentido porque Costa foi verdadeiro em 2010 e em 2018. Seguindo Marx (Groucho, não Karl), os princípios de Costa dependem da audiência em questão

O Dr. Bruno de Carvalho, o IRA e outras touradas 16-11-2018 Fiquei muito intrigada ontem com aquela reportagem que deu no telejornal da 4 (eu ainda digo assim, que sou das antigas e não se me ajeita os nomes novos que eles dão as coisas).

Toy Story 4: Como estará o quarto do Andy? 16-11-2018 É oficial, Toy Story 4 estreia no verão do próximo ano. Fosse o mundo um lugar justo e já estaríamos no Toy Story 17, e apenas no Velocidade Furiosa 2.

O tempo de rir 16-11-2018 Chegamos a horas de perceber que é possível fazer um musical revisteiro e assim estragar dois géneros no mesmo acto

A violência no futebol é de todas as cores 15-11-2018 "O que aconteceu na Academia não é um problema do Sporting. É de todos. Inclusivamente do poder político. Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Ferro Rodrigues (as três maiores figuras do Estado português) reagiram de pronto após os episódios de Alcochete. Parecia que alguma coisa ia mudar. Que o cerco iria apertar para os adeptos mal comportados."

Crónica do País onde já não há virgens 15-11-2018 De Rui Rio a José Silvano, de Proença de Carvalho a Bruno de Carvalho, há um traço de união óbvio: a fuga às próprias responsabilidades. Uns e outros sabem que vivem num País onde não há virgens e limitam-se a gerir a sua posição no pântano colectivo

Somos uma ditadura fiscal 14-11-2018 O PCP é o partido dos trabalhadores. Frase sim, frase não, a expressão "direitos dos trabalhadores" aparece. Com menos de 450 mil votos, dizem-se representar os 4 milhões e 500 mil trabalhadores.

O rio Tejo da nascente à foz 14-11-2018 A radiografia de um rio debaixo de ataque faz-se de muito mais do que apenas números: de ambientalistas a pescadores e comerciantes, falámos com uma dezena de pessoas que lidam diariamente com o rio

Herdeiros e bastardos: Lobo Antunes, Pulido Valente e José Saramago 14-11-2018 Há coisas importantes e decisivas que traem uma cumplicidade de pontos de vista entre António Lobo Antunes e Vasco Pulido Valente – e não me refiro à circunstância de se terem casado quatro vezes, de fumarem Marlboro e gostarem de ser fotografados com o cigarro entre os dedos

O BPN e a lentidão da justiça portuguesa 13-11-2018 A queda do BPN marcou o início da derrocada das instituições financeiras em Portugal. Depois deste banco cairiam mais tarde o BPP,o BANIF e o BES.

O riso é uma arma 13-11-2018 O riso deveria acompanhar todos os estádios do devir humano, incluindo pequenos detalhes como o sexo onanista e a morte sem esperança no céu ou no inferno

Julgamento justo e equitativo? 12-11-2018 Imagine que, a certo momento da sua vida, na empresa onde trabalha, lhe é instaurado um processo disciplinar por factos que não considera verdadeiros.

Não é só dinheiro que falta no SNS 12-11-2018 Uma das principais medidas de gestão orçamental e de Saúde no Orçamento do Estado para 2019 passou sob o radar mediático. Melhorar a gestão dos hospitais públicos não dá manchetes como “Governo vai gastar mais 500 milhões em Saúde” – mas é tão ou mais importante

Onde está o BE na luta contra a corrupção? 11-11-2018 O Bloco de Esquerda sai da convenção deste fim- de-semana com mais uma promessa de lutar pelo reforço do combate à corrupção mas não clarifica o que quer dizer com isso. Apesar de, ao contrário de outros, não perder neste debate por falta de comparência, o Bloco deveria dizer mais em concreto ao que vai, sobretudo numa altura em que as questões significativas nesta matéria não estão apenas naquilo que tem sido o território político deste partido no problema da corrupção.