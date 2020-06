A Magistratura e as comissões de serviço

Os magistrados judiciais e do Ministério Público encontram-se obrigados a uma intensa formação no Centro de Estudos Judiciários e nos tribunais antes de iniciarem funções. No primeiro ano, os juristas admitidos são submetidos a um ensino teórico no Centro de Estudos Judiciários. Nos dois anos seguintes, os mesmos são colocados nos tribunais onde têm contacto com os processos, sob a orientação de magistrados formadores com experiência profissional. Quem ingressa na magistratura sabe quais as actividades que terá de desempenhar ao longo da sua vida profissional. Um magistrado é alguém que é formado para exercer funções no âmbito do sistema judicial e não fora dele.

O legislador definiu que muitas funções, designadamente em alguns serviços de inspecção, devem ser obrigatoriamente desempenhadas por magistrados. Por outro lado, há também funções como, por exemplo, director da Polícia Judiciária que também têm sido exercidas por juízes e procuradores. Para além destes cargos que se encontram próximos do sistema de justiça, há outras comissões de serviço que são de cariz estritamente político, como chefe de gabinete de um Ministro ou assessor. A escolha para o exercício de funções em comissão de serviço externas à magistratura depende sempre de uma decisão política, ou seja, a anuência política é decisiva para o efeito. Mesmo a escolha para os cargos que têm de ser obrigatoriamente desempenhados por magistrados não resultam de uma avaliação curricular, mas sim de uma escolha pessoal de um decisor político. Esta ligação entre quem nomeia e é nomeado pode dar origem a vários problemas. Há magistrados que estão frequentemente em cargos fora dos tribunais. Quando o partido politico em que têm contactos relevantes se encontra no poder, os mesmos assumem cargos fora da magistratura, regressando depois quando muda o partido no poder. Este vai e vem entre a magistratura e cargos de nomeação politica é susceptível de gerar desconfiança no espaço público sobre a imparcialidade dos magistrados. Por outro lado, há juízes e procuradores que fizeram grande parte da sua carreira em comissões de serviço longe dos tribunais. Esta prática levou a que fosse disciplinado o regime das comissões de serviço externas no novo Estatuto do Ministério Público, por forma a limitar o tempo em que os magistrados se encontram ausentes das funções típicas para os quais foram formados. Não tenho nada contra os magistrados que assumiram temporariamente funções fora da magistratura. No entanto, não faz sentido existirem pessoas que se afirmam como juízes e procuradores, mas que ao longo da sua carreira exerceram outras funções diferentes durante a maior parte do tempo.

Para finalizar, não poderia deixar de fazer uma referência ao mais recente projecto do regulamento de movimentos dos magistrados do Ministério Público. De acordo com o mesmo, o exercício em comissões de serviço externas à magistratura é valorado para efeito de acesso à categoria de Procurador-Geral Adjunto. O regulamento entende que, para efeitos de promoção, o trabalho desenvolvido fora dos tribunais vale mais do que aquele que é efectuado dentro deles. A mensagem que se passa a quem trabalha diariamente nos processos é bem clara e pode ter vários efeitos perniciosos. Como as comissões de serviço externas dependem de uma nomeação política, poderemos chegar afinal à conclusão que aqueles magistrados que foram seleccionados pelo poder político terão preferência na ascensão à categoria profissional mais elevada do Ministério Público.