A magia de São Petersburgo

Onde posso comprar um corta-unhas? Google Translator. Farmácia. No need google translator, thank you very nice. Na farmácia, o gesto universal do corta-unhas. Só que não. Google translator. No outro lado da rua, casa conveniente. 'Tá boa. Lá vou eu. Tac tac tac, o gesto universal. Só há corta-unhas se acompanhado por uma lima azul, um lápis para as pestana e outra cena qualquer feminina que fura tranquilamente um olho se utilizado indevidamente. Tudo junto, euro e meio. Mais 3 euros e almoço um bife tártaro à maneira.

Um rublo é um rublo (qualquer coisa como 1 cêntimo e pouco). Só que o rublo em Moscovo é diferente do rublo em São Petersburgo. Pesa mais na carteira, em táxis, ubers, cafés, restaurantes e hotéis.É isso o mais fascinante em São Petersburgo. Além do rio Neva, das pontes, dos palácios, das estátuas, dos museus e das noites brancas, a vida é barata. Muito barata. Em clima de Mundial (ou Europeu), as cidades costumam subir os preços. Aqui, nem pensar. Tudo continua na mesma, simplesmente encantador e acessível.E é um mundo à parte, em que o entendimento se faz por Google Translator. Regra geral, o inglês dos russos só vai ao thank you very nice. Por isso, a conversa é mais demorada.