A Madonnização de Lisboa

Lisboa é a cidade europeia com o maior rácio de casas por habitante no Airbnb.

Até que enfim, um ranking onde estamos no topo da Europa sem ser na habitual taxa de desemprego.

Segundo a agência de rating Moody’s, a cada mil habitantes na capital, existem trinta casas para alugar na plataforma de turismo, sendo que quando terminar de ler este parágrafo é provável que esse número tenha subido para trinta e um. Se a estes números acrescentarmos as residências para estudantes de Erasmus e as casas alugadas pela Madonna, é possível que sobrem dois prédios e uma sarjeta com residentes portugueses.

Considero-me cosmopolita e é por isso que vou mais longe. Porque não colocar de uma vez por todas a própria cidade no Airbnb? Imagino o anúncio: "OPORTUNIDADE: Cidade linda com vista rio, T7 montes, boa localização, a dois passos de Madrid, sofreu recentemente uma remodelação total das ciclovias, ideal para uma escapadela romântica aos movimentos nacionalistas que proliferam no resto da Europa".

Números destes colocam-nos importantes desafios urbanos para o futuro. Hoje em dia a probabilidade de um lisboeta ter de dizer "so, it’s raining…" a um vizinho no elevador é de 3%. As reuniões de condóminos poderão muito bem deixar de ser conduzidas em português. Em tempos crucificou-se a calçada portuguesa por não facilitar a vida aos saltos altos. Não deve demorar muito até que se passe a condená-la por não estar apta para o transporte de trolleys.

Se esta é apenas mais uma crónica que se debruça sobre o galopante turismo em Lisboa? Talvez. Mas enquanto existirem trinta casas no Airbnb a cada mil lisboetas, não me choca que trinta a cada mil artigos de opinião sejam sobre o alojamento local.