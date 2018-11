O drama da nossa amiga - que vive uma guerra fria com a vizinha do primeiro andar e o seu ventilador - não lhe interessava

Os prédios novos também dão esses problemas", disse ele, enquanto ultrapassava um tuk-tuk como quem arranca um penso rápido. Percebendo que aquele motorista queria participar no fórum que decorria no seu carro, olhámo-nos para decidir quem ficaria encarregado de lhe dar saída. Ele não esperou, até porque a corrida ia ser rápida: "Eu, por exemplo, partilho casa com dois amigos e ainda esta quinta-feira decidi aspirar o meu quarto. Às tantas ouvi a campainha e era a vizinha a reclamar do barulho. Oiçam, eram nove da noite."



No banco de trás, a incredulidade pôs o cinto. Aquele homem tinha escolhido intervir a qualquer custo, mesmo se tudo na sua intervenção nos despistasse. A razão não lhe convinha, até porque ele queria ter a razão toda. Nós? Nós só queríamos fazer rotundas à volta da ideia de que, num prédio, temos de ser uns para os outros. Queríamos mais, perdão - queríamos chegar a uma conclusão mais consensual que a bula de um paracetamol. Mas podíamos? Não no que dependesse dele.



O drama da nossa amiga - que vive uma guerra fria com a vizinha do primeiro andar e o seu ventilador - não interessava àquele homem. Ou interessava demasiado, ao ponto de ele lhe tomar as dores. Paracetamol algum o impediria de nos falar da sua própria vida e explicar que nove não são 11 e que, por trabalhar de noite, não pode comover-se com crianças que precisem de dormir às nove e meia.



Fizemos o que qualquer bom português faria debaixo de fogo: "Hum, hum", "Pois", "É, a construção..." À medida que queimava pneus, ele entusiasmava-se: "Eu tenho de aspirar, não é?!" Esquecendo o cerne da questão - o ventilador e a falta de respeito da vizinha que há semanas ouve reclamações onde a nossa amiga só consegue ouvir o óbvio (o raio do ventilador) -, ele queria a nossa concordância. E daí, talvez nem tanto, porque chegados ao destino ele chegou ao veredicto. "Só tem uma solução: faça mais barulho que a vizinha. Assim, quando ela lá for reclamar você diz-lhe 'dói, não dói?'" Até a mim me doeu.