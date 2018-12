A Luz do Braga

O Benfica é o Benfica, a equipa com mais títulos de campeão nacional. O Sporting de Braga é o Sporting de Braga, a equipa não grande com mais anos seguidos na 1ª divisão (desde 1975). Entre eles, o registo na Luz é demolidor a favor do Benfica, com 49 vitórias em 62 jogos. De resto, 12 empates e uma derrota. Uma, só? Ya, só. E nem é na Luz, é na Catedral.Quem o diz é José Maria Vieira, central do Braga nessa épica tarde de 31 de Outubro de 1954. "Jogámos no Jamor, que era então a Catedral. Um pouco parecido com o nosso 28 de Maio, depois 1º Maio. Maior, claro, mas muito parecido na estrutura de pedra e tudo o mais. E a cidade de Braga em peso estava lá. Foram quatro ou cinco autocarros. Não havia cá carros nem foguetes, os comboios está a ver?, iam sempre em autocarros. Nós chegámos a Lisboa na véspera e ficámos uma noite no Hotel Suíço, ali na Baixa, ao pé da Calçada da Ajuda, à direita."E o golo? Do argentino Imbelloni, treinador-jogador. "Desarmei o José Águas, corri uns metros, vi o extremo Baptista a desmarcar-se e meti-lhe a bola entre o central e o defesa-esquerdo. Ele vai à linha de fundo e cruza para trás, onde aparece o Imbelloni a rematar. Foi um golo muito, muito bonito."