A Liberdade Também é Minha

Verdadeiramente sinto uma distância enorme face ao que se passou em 1974.

Não me interessam nada as nuances em volta desta data. O dia 25 de Abril é o dia em que os Portugueses celebram a Liberdade. E essa liberdade também é minha.

Nunca senti nada parecido com as limitações que a ditadura impunha. A ideia de ser levado para uma cadeia por delito de opinião parece anacrónica, risível até! Casar com quem quiser, ou escolher não casar, óbvio! Ausência de fronteiras, um dado.

Por essa distância, também não tenho um sentimento de dívida para com quem lá esteve. Tenho, sim, um sentimento de respeito por quem, podendo tomar o poder, não o fez em 1974. Como tenho por quem, ativamente, impediu quem o quisesse tomar em 1975. Muito.

A lição que levamos destes tempos é que a Liberdade tem de ser conquistada, todos os dias. A Liberdade tem de ser defendida, todos os dias. Porque a tendência dos sistemas centralizados, como são os estados, é para uma oligarquia, seguida de autocracia.

E no dia 25 de Abril vou para a rua, descer a Avenida da Liberdade. Não vou ao lado de ninguém em particular. Vou ao lado de outros Portugueses que o podem fazer, simplesmente porque nos apetece celebrar Liberdade. Porque lutar pela Liberdade também é isso. Porque Portugal está hoje de novo numa deriva autocrática. É a esquizofrenia do estado que dá com uma mão e tira com a outra.

Hoje posso ter a opinião que quiser. Só não posso é ofender uns quantos iluminados. Como no PREC. Quem se declarava por outro rótulo que não comunista podia apanhar um estalo ou no mínimo era fascista.

Hoje tenho direito à minha propriedade. Só não posso é dispor dela como quiser. É minha, mas para o bem coletivo, quer-se dar poderes ao Estado para expropriar em nome do direito à habitação, espante-se!

Hoje tenho direito à livre associação, constituir o meu partido. Só vejo os meus direitos políticos gorados se decidir candidatar-me e não tiver o rácio certo de mulheres e homens.

Hoje tenho o direito de educar os meus filhos. Só não posso escolher a escola para onde vai, ou atrever-me a sugerir que ele deva esperar pelos 18 anos para fazer uma mudança de sexo.

Hoje tenho o direito a um emprego. Como no PREC. Só que entre IRS, SS e IVA, mais de metade é nacionalizado.

E ai de mim se enriquecer, ou simplesmente ficar desafogado. Sou logo o "grande capital"! Não liguemos ao facto de metade do rendimento da generalidade ser nacionalizado em sede de IRS, SS e IVA.

É esta deriva, cada vez mais assumida e cada vez mais agressiva, que hoje cresce e ataca a nossa liberdade.

Lá está! Passei a infância numa democracia em normalização. Cresci em tempos de crise. Amadureci com a União Europeia e nos tempos do bom aluno. Entrei para o mercado de trabalho já com o EURO. Não sou só um Português livre, sou um Europeu em Liberdade.

Não estava em parte alguma a 25 de Abril de 1974, data que marca a madrugada da democracia Portuguesa. Passariam ainda 3 anos de PREC e 5 governos da terceira república antes do meu nascimento. Sou por isso, nas palavras de Zeca Afonso, filho da madrugada. Não soube de dor nem mágoa da ditadura. Mas todos os dias espero e luto para ver um Portugal mais livre.

Pedro Antunes

Empresário e Vice-Presidente da Iniciativa Liberal